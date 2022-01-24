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    • Güncel
    • 24.01.2022 14:06
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    • 24.01.2022 14:46
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    Muharrem İnce'den bomba iddia: Muhalefet, Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İnce, muhalefet tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğünü ileri sürerek, "O da 'hayır' dememiş." dedi. Konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır." dedi. Geçtiğimiz ay A Haber ekranlarında erken seçim tuzağına dikkat çeken Başkan Erdoğan, siyasi kaos oluşturmak isteyen CHP-TOBB-TÜSİAD işbirliğini deşifre etmiş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na tepki göstererek, "Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklama yapıyor." demişti.

    Muhalefetin adayı o mu?

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz aralık ayında "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlara getirdiği canlı yayında açıklamıştı.

    Burada erken seçime zemin hazırlayan tuzağı açıklayan Başkan Erdoğan siyasi kaos oluşturmak isteyen CHP-TOBB-TÜSİAD işbirliğini deşifre etmişti.


    "TOBB GARİP GARİP AÇIKLAMALAR YAPIYOR"
    Başkan Erdoğan, söz konusu canlı yayında TOBB ve başkanına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklama yapıyor. Onun altındaki kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu açıklamalar yapılırken kimse şunu diyemez, 'aşağıdan baskılar geliyor, bu açıklamayı yaptım' diyemez. En büyük baskıyı gören her zaman hükümettir. Bu fotoğraflar günün fotoğrafları değil geçmişin fotoğrafları. Sürekli gündemde tutuluyor. Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne millisin."

    MUHALEFETİN ADAYI MI OLACAK? BOMBA İDDİA
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve elektrik kesintileri hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tepki göstermediğine dikkat çekerek, "Kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yapıldığı için konuşmuyordur belki. Kasasında milyarlar var. Onları üyelerine dağıtması lazım. Dağıtan yok" dedi.

        İnce, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yapıldığı iddiasının sorulması üzerine, "Muhalefet teklif etmiş kendisine. O da 'hayır' dememiş. Böyle duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.


        KESİNLİKLE YALANDIR
        Konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım." dedi.



        "GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM" OYUNU
        Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten gelmişti. Temel gıda ürünlerini fiyatlarını artırmak için etiket değiştirme yarışına giren marketler, dolar düşünce "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyunu oynamıştı.

        Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…" ifadelerini kullanmıştı.

        İşte Dilek Güngör'ün o yazısı;

        Dövizdeki tarihi düşüşten sonra vatandaşın gözü kulağı gıda ürünlerinde indirim olup olmayacağına çevrildi. Esnaf birlikleri, bir kısım ticaret ve sanayi odaları, tüketici dernekleri 'dövizi bahane edip yapılan zamları geri alın' diye bas bas bağırıyor.

        Bazılarından ise 'çıt' yok.
        Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…
        Kimden mi bahsediyorum?

        Biri İstanbul sanayisinin başında…
        Diğeri Türkiye'de 1 milyon 300 bin üyeye sahip birliğin…
        İkisinin de gıda şirketi var.
        Biliyorsunuz, Bahçıvan Gıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın… Nuh'un Ankara Makarnası'nın sahibi Elif Makarnacılık da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirket…
        Dün markette gezerken fark ettim. Başkanlar raflarda üyelerine resmen tur bindirmişler!
        Valla niye yalan söyleyeyim.
        Başkanların üyelerine örnek olması gerekirken, zam şampiyonu olmalarına şaşırdım.

            Bahçıvan Gıda'nın 350 gramlık eski kaşarı 88.50 TL, Tahsildaroğlu'nun aynı gramajdaki ürünü 38.75 TL… Aradaki fark iki kattan fazla…
            Nasıl olur demeyin…
            Valla herhalde Bahçıvan'ın inekleri Holstein cinsi…



            Nuh'un Ankara Makarnası'nın raf fiyatı da farklı değil… 500 gramlık makarna onlarda 6.95 TL… Üyesi olan Gaziantepli Oba Makarna'da aynı ürün 3.95 TL. Aradaki fark yine 2 kata yakın…



            Herhalde Nuh'un Ankara Makarnası'nın üretimde kullandığı buğdaylar da Arjantin'den geliyor!
            Haa, buğdayı ithal ediyorsa bile önceki gün fiyat düştü.

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