Muharrem İnce'den bomba iddia: Muhalefet, Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz aralık ayında "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlara getirdiği canlı yayında açıklamıştı.
Burada erken seçime zemin hazırlayan tuzağı açıklayan Başkan Erdoğan siyasi kaos oluşturmak isteyen CHP-TOBB-TÜSİAD işbirliğini deşifre etmişti.
"TOBB GARİP GARİP AÇIKLAMALAR YAPIYOR"
Başkan Erdoğan, söz konusu canlı yayında TOBB ve başkanına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklama yapıyor. Onun altındaki kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu açıklamalar yapılırken kimse şunu diyemez, 'aşağıdan baskılar geliyor, bu açıklamayı yaptım' diyemez. En büyük baskıyı gören her zaman hükümettir. Bu fotoğraflar günün fotoğrafları değil geçmişin fotoğrafları. Sürekli gündemde tutuluyor. Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne millisin."
MUHALEFETİN ADAYI MI OLACAK? BOMBA İDDİA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve elektrik kesintileri hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tepki göstermediğine dikkat çekerek, "Kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yapıldığı için konuşmuyordur belki. Kasasında milyarlar var. Onları üyelerine dağıtması lazım. Dağıtan yok" dedi.