Muharrem İnce'den bomba iddia: Muhalefet, Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti





"GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM" OYUNU

Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten gelmişti. Temel gıda ürünlerini fiyatlarını artırmak için etiket değiştirme yarışına giren marketler, dolar düşünce "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyunu oynamıştı.



Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…" ifadelerini kullanmıştı.



İşte Dilek Güngör'ün o yazısı;



Dövizdeki tarihi düşüşten sonra vatandaşın gözü kulağı gıda ürünlerinde indirim olup olmayacağına çevrildi. Esnaf birlikleri, bir kısım ticaret ve sanayi odaları, tüketici dernekleri 'dövizi bahane edip yapılan zamları geri alın' diye bas bas bağırıyor.

Bazılarından ise 'çıt' yok.

Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…

Kimden mi bahsediyorum?



Biri İstanbul sanayisinin başında…

Diğeri Türkiye'de 1 milyon 300 bin üyeye sahip birliğin…

İkisinin de gıda şirketi var.

Biliyorsunuz, Bahçıvan Gıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın… Nuh'un Ankara Makarnası'nın sahibi Elif Makarnacılık da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirket…

Dün markette gezerken fark ettim. Başkanlar raflarda üyelerine resmen tur bindirmişler!

Valla niye yalan söyleyeyim.

Başkanların üyelerine örnek olması gerekirken, zam şampiyonu olmalarına şaşırdım.