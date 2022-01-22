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    • 23.01.2022 00:33
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    • 23.01.2022 00:49
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın geçmişi de söylemleri kadar kirli: FETÖ'cülere selam çakıp 'geçmiş olsun' dedi

    Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın geçmişi de söylemleri kadar kirli. 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun diyen Kabaş, terör medyasına destek tweetlerini esirgememiş.

    Kabaş’ın kirli geçmişi! FETÖ’cülerle...

    CHP yandaşı Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.

    Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.



    HAKARETLERİ YANINA KALMADI: TUTUKLANDI
    Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal söylemleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    Başsavcılık, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

    Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.



    FETÖ'CÜLERE SELAM ÇAKIP "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ

    Yaşanan bu gelişmeler Sedef Kabaş'ın kirli geçmişini, attığı skandal tweetleri akıllara getirdi.

    Kabaş, 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletti.


        FETÖ medyasının baş aktörü Zaman Gazetesi'ne övgüler düzdü

        Terör medyasına destek tweetleri



        "Zaman birlik olma zamanı" ifadelerini kullanıp bir başka FETÖ medyası Bugün TV'de açıklamalarda bulundu.
            Akşener ve Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın geçmişi de söylemleri kadar kirli: FETÖ'cülere selam çakıp 'geçmiş olsun' dedi
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