Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın geçmişi de söylemleri kadar kirli: FETÖ'cülere selam çakıp 'geçmiş olsun' dedi

CHP yandaşı Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.

Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.