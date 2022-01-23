SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş'ın hakaretlerine destek verenlere sert tepki: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Sedef Kabaş'a destek verenlere sert tepki gösterdi.
Çelik, şunları söyledi:
"NEFRETE SESSİZ KALANLAR YATIRIM YAPANLARDIR"
"Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete "yatırım"yapanlardır.
NEFRET SÖYLEMİNİN SPONSORLUĞUNU YAPIYORLAR"
Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline "yatırım" yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor."