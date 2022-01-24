2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Bektaşoğlu, TCK 299'uncu maddenin ceza boyutunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olduğunu aktarırken, suçun alenen işlenmesi halinde ise cezanın artırılabileceğini belirtti.

Bektaşoğlu, "299'uncu madde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Suçun alenen işlenmesi halinde ise 6'da1 oranında artırılabilir. Bu da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası anlamına gelir. Ancak kovuşturma Adalet Bakanlığı'nın iznine tabidir" ifadelerini kullandı.

ADALET YERİNİ BULACAK

Gözaltına alınan Kabaş'ın adalet önünde hakettiği cezayı bulacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.