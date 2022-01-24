Devlet başkanlarına hakarete Avrupa ülkelerinde hapis ve ağır para cezası veriliyor. Türkiye'de cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyenler bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
AVRUPA'DA SERT CEZA
Avrupa genelinde de daha devlet başkanına hakarete karşı sert cezalar öne çıkıyor. İtalya'da cumhurbaşkanının şerefini ve itibarını küçük düşüreler 5 yıla hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.
Polonya'da da aleni olarak cumhurbaşkanına hakaret eden kişi 3 yıla kadar hapis cezası alıyor. Almanya'da ise bu suçun cezası. 3 ay ile 5 yıl arasında değişiyor...