Sedef Kabaş, CHP'nin yayın organı TELE1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alması sonrası 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.
HSK ÜZERİNDEN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR
Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya Alman Deutsche Welle (DW) ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.
HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.
HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİLER
Alman Deutsche Welle (DW) ise Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi.