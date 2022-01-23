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    • 24.01.2022 00:00
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    Sedef Kabaş'ın tutuklanması sonrası Alman Deutsche Welle ve firari Can Dündar'dan skandal! Hakimi hedef aldılar

    Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını skandal sözlerle hedef alan Sedef Kabaş ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama sonrası sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin yalan haberlerle hedef haline getirilerek sosyal medyada linç edildiği ortaya çıktı. Alman Deutsche Welle'nin algı içerikli haberi sonrası hakim Furkan Bilgehan Ertem'i Almanya'da yaşayan Firari Can Dündar da hedef gösterdi.

    DW ve firari Can Dündar’dan skandal!

    Sedef Kabaş, CHP'nin yayın organı TELE1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alması sonrası 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

    HSK ÜZERİNDEN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR
    Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya Alman Deutsche Welle (DW) ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.

    HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.

    HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİLER
    Alman Deutsche Welle (DW) ise Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi.

        DW internet sitesinde 'Kabaş'ı tutuklayan hakimin Kavala kararında da imzası çıktı' diye başlık atarak hakimi açık hedef gösterdi.

        Söz konusu haber ardından hakim hakkında, sosyal medya üzerinden onlarca kişi tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

        FİRARİ CAN DÜNDAR DA SALDIRDI
        Firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem'i etiketleyerek hedef haline getiren kişiler arasında yer aldı.

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        Haberler Güncel Sedef Kabaş'ın tutuklanması sonrası Alman Deutsche Welle ve firari Can Dündar'dan skandal! Hakimi hedef aldılar
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