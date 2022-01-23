HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.