Hakan Ural'dan Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdıran Sedef Kabaş'a ve destekçilerine tepki!
CHP'ye yakın Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak skandal sözler söyledi. Sedef Kabaş imza attığı skandalın ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret suçundan" tutuklandı. Daha sonra sosyal medyada Sedef Kabaş'ın mağdur olduğu algısı oluşturulmaya çalışılırken Hakan Ural Sedef Kabaş'a ve fütursuz tahrikçilere seslenerek tepkisini ortaya koydu.
CHP'ye yakın Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak skandal sözler söyledi. Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, iddia edilen hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.
Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.
Daha sonra sosyal medyada CHP'ye yakın isimler Sedef Kabaş'ın mağdur olduğu algısını oluşturulmaya çalışılırken Oyuncu Hakan Ural Sedef Kabaş'a ve fütursuz tahrikçilere seslenerek tepkisini ortaya koydu.
"KİMSE DURDUK YERE YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİR HALE GETİRİLİYOR MUAMELESİ YAPMASIN!"
Ural sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Sedef Kabaş'a ve algı üreten ekibe sert sözlerle yüklendi.
Ural, "Kimse kendisine durduk yere tepki verilip yargı önünde hesap verir hale getiriliyor muamelesi yapmasın! Aman ha aman!" dedi.