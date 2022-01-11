DEVA'lı Metin Gürcan devletin mahrem bilgilerini yabancılara satmıştı! Casus Gürcan ile irtibatlı 6 gazeteci kim?

Casusluktan 20 yıla kadar hapsi istenen DEVA Parti'si kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yabancı istihbarat görevlilerine devletin mahrem bilgilerini sattığı belirlenmişti. Gürcan da iddianameye yansıyan ifadesinde, Türkiye'den 6 gazeteci isimle görüştüğünü belirtmişti. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü "Yürü be 'demokrat' dede" başlıklı yazısında vatana ihanet eden Gürcan'ın görüştüğü gazetecilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.
İşte Kaplan'ın yazısında Gürcan ile ilgili bölüm:
O 6 GAZETECİ KİM?
İfadesinde Metin Gürcan, yakın ilişkide olduğu ve bilgi aldığı 6 gazeteciden bahsetmiş. Şöyle diyor: "Medya görünürlüğüm sebebiyle geniş bir gazeteci grubu dostluğum var. Özellikle dış politika gazeteciliği alanında Türkiye'nin tanınmış isimlerinden olan (...) gibi gazetecilerle zaman zaman görüşürüm."
İddianamede gazetecilerin isimleri üç nokta ile gizlenmiş ama aradaki virgüllerden 6 gazetecinin Gürcan'la yakın irtibatı olduğu anlaşılıyor. Acaba kamuoyunun bu gazetecileri bilme hakkı yok mu? Ya da onlar içinden takibe takılan var da sırası gelmediği için mi açıklanmıyor; doğrusu merak ettim.
BABACAN, GÜRCAN'A SAHİP ÇIKMAYI SÜRDÜRECEK Mİ?