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    • 11.01.2022 10:51
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    • 11.01.2022 12:34
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    DEVA'lı Metin Gürcan devletin mahrem bilgilerini yabancılara satmıştı! Casus Gürcan ile irtibatlı 6 gazeteci kim?

    Ankara'da, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi ( DEVA ) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Metin Gürcan'ın casusluk kapsamına giren faaliyetleri ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Gürcan'ın AVM otoparklarında elden para alışverişi yaptığı isimlerin İtalyan ve İspanyol istihbarat görevlileri olduğu belirlenirken, iddianamede flaş bir detay daha gündeme geldi. Buna göre Metin Gürcan’ın irtibatta olduğu 6 Türk gazeteci var. DEVA’lı Gürcan’la 6 gazetecinin ilişkileri de mercek altında. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında o 6 gazetecinin kim olduğunu sorguladı.

    Metin Gürcan’ın görüştüğü 6 gazeteci kim?

    Casusluktan 20 yıla kadar hapsi istenen DEVA Parti'si kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yabancı istihbarat görevlilerine devletin mahrem bilgilerini sattığı belirlenmişti. Gürcan da iddianameye yansıyan ifadesinde, Türkiye'den 6 gazeteci isimle görüştüğünü belirtmişti. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü "Yürü be 'demokrat' dede" başlıklı yazısında vatana ihanet eden Gürcan'ın görüştüğü gazetecilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

    İşte Kaplan'ın yazısında Gürcan ile ilgili bölüm:

    O 6 GAZETECİ KİM?

    İfadesinde Metin Gürcan, yakın ilişkide olduğu ve bilgi aldığı 6 gazeteciden bahsetmiş. Şöyle diyor: "Medya görünürlüğüm sebebiyle geniş bir gazeteci grubu dostluğum var. Özellikle dış politika gazeteciliği alanında Türkiye'nin tanınmış isimlerinden olan (...) gibi gazetecilerle zaman zaman görüşürüm."

    İddianamede gazetecilerin isimleri üç nokta ile gizlenmiş ama aradaki virgüllerden 6 gazetecinin Gürcan'la yakın irtibatı olduğu anlaşılıyor. Acaba kamuoyunun bu gazetecileri bilme hakkı yok mu? Ya da onlar içinden takibe takılan var da sırası gelmediği için mi açıklanmıyor; doğrusu merak ettim.

    BABACAN, GÜRCAN'A SAHİP ÇIKMAYI SÜRDÜRECEK Mİ?

        Babacan'ın partisinin "Kurucular Kurulu" üyesi olan Metin Gürcan, iki ay önce "siyasi casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Babacan, Gürcan'a üst perdeden sahip çıkmış, "Bu girişimler Deva kadrolarını yıldıramaz. Hukuki desteğimizle Gürcan'ın yanında olacağız" demişti.

        Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına göre MİT'in bir yıldır takip ettiği Gürcan'ın İtalya ve İspanya istihbarat servislerine para karşılığı bilgi sattığı tespit edilmiş. Bu kişilerle AVM otoparkları dahil "kuytuda" görüşen Gürcan, istihbarat elemanı olduklarını bilmediğini söylemesine rağmen şahsi bilgisayarında ele geçirilen bir konferans davetinde söz konusu İspanyol'un isminin karşısında "İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" yazıldığı tespit edilmiş.

        Görüşmelerin içeriğine dair detaylı bilgiler de iddianamede mevcut. Merak ediyorum..."

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        Gürcan, Türkiye'den birçok gazeteciyle sürekli temas halinde olduğunu ve bazı bilgileri onların aracılığyla aldığını belirtmişti. Herkesin tanıdığı 6 kripto gazeteci kamuoyunca merak ediliyor.

        PARA KARŞILIĞI CASUSLUK YAPAN DEVA PARTİ KURUCU ÜYESİ METİN GÜRCAN HAKKINDAKİ İDDİANAME

            Hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlenen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Türkiye'nin çeşitli ülkelerdeki askeri operasyonları ve etkinlikleri, İHA'lar, S-400'ler ve PKK elebaşılarının konumlarının belirlenmesine yönelik bilgileri bazı diplomatlara para karşılığı aktardığına yer verildi.

            YABANCI DEVLET GÖREVLİLERİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER | AÇIK KAYNAKLARDAN ELDE EDİLMEYECEK İÇERİKLER

            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmeler fiziki ve teknik takiple tespit edilen Gürcan'ın aktardığı bilgilerin açık kaynaklardan elde edilmeyecek içeriklere sahip olduğu kaydedildi.

            Gürcan'ın savunmasında açık kaynaklardan derlediği bilgileri, yabancı diplomatlara verdiğini iddia ettiği aktarılan iddianamede, elde edilen ortam dinlemesi kayıtlarında ise söz konusu bilgilerin, "devletin gizli kalması gereken bilgileri" arasında bulunduğu bildirildi.

                İddianamede, 2016'da yabancı diplomatlarla görüşmeye başlayan Gürcan'ın aktardıkları arasında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşanılanlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması", "iç siyasi gelişmeler", "ekonomik yatırımlar" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgiler yer aldığı kaydedildi.

                Elde edilen delillerin, savunmasında Türkiye'nin iç işlerine dair bilgi aktarımı yapmadığını ısrarla tekrarlayan Gürcan'ı doğrulamadığı belirtilen iddianamede, Gürcan'ın, "açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp teslim ettiği" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

                İddianamede şunlar kaydedildi:

                "Çünkü dünyanın en eski medeniyetlerinden ve en gelişmiş bilgi analiz teknolojilerine, eğitimli insan kaynağına sahip İspanya ve İtalya'nın, zaten açık kaynaklarda olan bilgilere, düzenli aralıklarla 400 dolar, 500 avro, 330 pound para ödemesinin hayatın olağan akışına uymadığı anlaşılmaktadır. Şüphelinin çok sayıda askeri sır teşkil eden eğitim ve operasyona katıldığı, devletin askeri veya siyasal sırlarına vakıf olduğu, para karşılığında temin ettiği siyasal ve askeri sır kapsamındaki bilgileri, soruşturmamız kapsamında tespit edilemeyen kaynaklarından aldığı, bu bilgilerin açık kaynaklardan elde edilemeyecek bilgiler olduğu anlaşıldığı, dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemede sürekli olarak 'kaynaklarım' kavramını kullandığı, kaynaklar tabirinin, kamu görevlisi veya kritik ticari, siyasi pozisyondaki gerçek kişiler olduğu bilgi içeriklerinde görülmektedir."

                20 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR

                    Gürcan'ın yabancı diplomatlarla görüşmelerinde gizli yöntemlere başvurduğu bildirilen iddianamede, "Şüpheli savunmasında pandemi nedeniyle karanlık ve izbe bir ortam olan AVM otoparkında araç içerisinde (diplomatla) görüştüğünü söylemiştir. Ancak pandemi kurallarına aykırı olarak 45 dakika küçük bir araba içerisinde gizlice görüşmesi hayatın olağan akışına uygun değildir." ifadeleri kullanıldı.

                    İddianamenin kabulü halinde Gürcan, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle talebiyle yargılanacak.

                    Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

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                    Metin Gürcan’ın görüştüğü 6 gazeteci kim?
                    Haberler Güncel DEVA'lı Metin Gürcan devletin mahrem bilgilerini yabancılara satmıştı! Casus Gürcan ile irtibatlı 6 gazeteci kim?
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