Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı!

CENAZE BUGÜN

Konyaspor'un geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceğini bildirildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ''Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir'' denildi.

KONYASPOR'DAN ERTELEME TALEBİ

Çalık'ın ölüm haberiyle sarsılan İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş bir başvuruda bulundu. Yeşil-beyazlı kulüp, 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.

Sporcunun kulübü Konyaspor'dan yapılan taziye açıklamasında, "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.