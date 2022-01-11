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    • Spor
    • 11.01.2022 10:41
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    • 11.01.2022 16:22
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    Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı!

    Son dakika haberi! Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Çalık'ın cenazesi Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Spor dünyasının acı kaybı!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.


    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Hayatını kaybeden genç futbolcu düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

    BAKANLAR DA KATILDI
    Törene Çalık'ın ailesi, arkadaşları, sevenleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

    KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI
    Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.


    Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
    Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Ahmet Çalık'ın kullandığı ve TIR'ı solladığı cipin yağmurla kayganlaşan yolda kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandığı ve tarlada takla attığı anlar yer aldı.



        SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
        Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderilmişti. Çalık'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu.



        NİKAH GÜNÜ ALMAK İÇİN GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ
        Çalık'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere cenaze arabasına koyulduğu sırada feryatlar yükseldi, ailesi ayakta durmakta zorlandı. Ayrıca, Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

        CENAZE BUGÜN
        Konyaspor'un geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceğini bildirildi.

        Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ''Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir'' denildi.

        KONYASPOR'DAN ERTELEME TALEBİ
        Çalık'ın ölüm haberiyle sarsılan İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş bir başvuruda bulundu. Yeşil-beyazlı kulüp, 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.

        Sporcunun kulübü Konyaspor'dan yapılan taziye açıklamasında, "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

            BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE
            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.

            Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara - Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

            Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim.''

            4 BÜYÜKLERDEN TAZİYE
            Genç futbolcunun ölümü sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve 4 büyükler peş peşe taziye mesajları yayınladı.

            TFF'den yapılan vefat ve başsağlığı başlığıyla yayınlanan açıklamada, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik.

            Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.




                Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

                TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
                Süper Lig lideri Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

                Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

                    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.


                    Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.

                    Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Almanya'nın Schalke 04, İspanya'nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

                    AHMET ÇALIK KİMDİR?
                    Ahmet Yılmaz Çalık (26 Şubat 1994 Yenimahalle, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Çalık son transferi sonrası Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giyiyordu.

                    Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı.

                        Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

                        2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

                        2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

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                        Haberler Spor Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı!
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