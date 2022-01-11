Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden genç futbolcu düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
BAKANLAR DA KATILDI
Törene Çalık'ın ailesi, arkadaşları, sevenleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.
Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Ahmet Çalık'ın kullandığı ve TIR'ı solladığı cipin yağmurla kayganlaşan yolda kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandığı ve tarlada takla attığı anlar yer aldı.