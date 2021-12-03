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    • Güncel
    • 03.12.2021 11:47
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    • 03.12.2021 12:06
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    Ajanlık suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan FETÖMETRE'ye karşı çıkmış

    "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın FETÖ menşeli Al Monitor’de yazdığı bir makalede FETÖMETRE’yi hedef aldığı ortaya çıktı. FETÖ'cülerin rahatsızlığını dillendiren Gürcan, "Türkiye'nin Gülencilerin kökünü kazımak için tasarlanmış inanılmaz algoritması" başlıklı yazısında FETÖMETRE'yi kötülediği belirlendi. Haberin detayları...

    FETÖ temizliğinden de rahatsızdı

    Ajanlık yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın, FETÖ'yü koruduğu skandal bir yazısı ortaya çıktı.

    METİN GÜRCAN NEDEN TUTUKLANDI?

    DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "siyasi ve askeri casusluk" iddiası ile gözaltına alınarak tutuklandı. Ankara'da İspanya ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatla bir alışveriş merkezi ile otelde yaptığı görüşmeler takip edilen Metin Gürcan'ın rapor/bilgi/belge karşılığında İspanyol ve İtalyan diplomatlardan zarf içinde para aldığı ortaya çıktı.

    BİLGİSAYARINDA "İSTİHBARAT GENEL SEKRETER TEMSİLCİSİ" YAZIYOR

    Yapılan incelemede, Gürcan'ın, para aldığı büyükelçilik görevlisinin istihbaratçı olduğunu bildiği anlaşıldı. Gürcan, bilgisayarındaki bir dosyada söz konusu görevli için, "İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" notunu düşmüş.

        Sorgusunda İtalyan ve İspanyollardan elden para aldığını ve düzenli raporlar sunduğunu kabul eden Metin Gürcan'ın, bir süre önce de FETÖ'yü koruyan skandal bir yazı kaleme aldığı ortaya çıktı. Gürcan, Al Monitor'de 15 Mart 2019'da yayınlanan yazısında "Türkiye'nin Gülencilerin kökünü kazımak için tasarlanmış inanılmaz algoritması" başlığını kullanıyor. Aydınlık'ın haberine göre Gürcan makalesinde, "Türk ordusu, 2016'daki askeri darbe girişiminin arkasında olduğu söylenen Gülen hareketiyle mücadele çabalarında, yaratıcılığını artırıyor." diyerek hem FETÖ'yü aklama girişiminde bulunuyor hem de FETÖMETRE'yi açıkça hedef alıyor. Gürcan'ın makalesi şöyle devam ediyor:

        "Hareket, Pensilvanya yakınlarında sürgünde yaşayan Türk din adamı Fetullah Gülen tarafından kuruldu. Türk hükümeti onu ve yandaşlarını FETÖ olarak adlandırıyor. Gülencilere 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en çok hangi subaydan nefret ettikleri' sorulacak olursa, yanıt kesinlikle Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı olacaktır. Yaycı ve ekibinin geliştirdiği algoritma, Gülencilerle bağlantılı olduğu iddia edilen deniz subaylarını tespit etmek için kullanıldı. Yazılımın işlevi, darbe girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğu henüz belirlenmemiş Gülencileri bulmak."

        GÜRCAN, FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERİN SAVUNMALARINI DİLLENDİRİYOR

        Gürcan, FETÖ'cülerin rahatsızlığını da yazısına eklemekten kaçınmıyor:

        "Birçok denizci personel, yazılımın çok ciddi hak ihlallerine yol açtığı konusunda şikâyette bulundu. FETÖMETRE algoritması, herhangi bir sivil kamu kuruluşu tarafından kullanılmıyor, bu da hükümetin gerçekten Gülencileri bulmak için güvenilir bir bilimsel yöntemi varsa, neden yazılımı tam olarak uygulamadığı sorusunu gündeme getiriyor. Aslında buna verilecek yanıt çok basit: FETÖMETRE, tüm konulara sayısal protokoller dayatmak için aynı katı kriterleri kullanıyor.

        Yazılım, tüm sivil devlet bürokrasisine uygulansaydı, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile ilgili birçok bürokrat ve üst düzey yetkilinin ağ ile olan yakınlıkları ifşa edilebilirdi.

        Darbe girişiminin üzerinden neredeyse üç yıl geçmesine rağmen, devlet bürokrasisinin FETÖMETRE gibi bir uygulama için henüz standart, bilimsel ve tamamen yasal bir zemin oluşturmadığı açık. Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma ve diğer devlet aygıtının yazılımı hiç kullanmaması, bir sorunun en bariz işaretidir.

        Yazılım tüm kamu görevlilerine uygulanmalı veya hiçbirine uygulanmamalıdır. Aksi takdirde, Türkiye'yi Gülencilerden arındırma çabaları keyfi hale gelir."

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