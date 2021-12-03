Ajanlık suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan FETÖMETRE'ye karşı çıkmış

"Birçok denizci personel, yazılımın çok ciddi hak ihlallerine yol açtığı konusunda şikâyette bulundu. FETÖMETRE algoritması, herhangi bir sivil kamu kuruluşu tarafından kullanılmıyor, bu da hükümetin gerçekten Gülencileri bulmak için güvenilir bir bilimsel yöntemi varsa, neden yazılımı tam olarak uygulamadığı sorusunu gündeme getiriyor. Aslında buna verilecek yanıt çok basit: FETÖMETRE, tüm konulara sayısal protokoller dayatmak için aynı katı kriterleri kullanıyor.

Yazılım, tüm sivil devlet bürokrasisine uygulansaydı, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile ilgili birçok bürokrat ve üst düzey yetkilinin ağ ile olan yakınlıkları ifşa edilebilirdi.

Darbe girişiminin üzerinden neredeyse üç yıl geçmesine rağmen, devlet bürokrasisinin FETÖMETRE gibi bir uygulama için henüz standart, bilimsel ve tamamen yasal bir zemin oluşturmadığı açık. Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma ve diğer devlet aygıtının yazılımı hiç kullanmaması, bir sorunun en bariz işaretidir.

Yazılım tüm kamu görevlilerine uygulanmalı veya hiçbirine uygulanmamalıdır. Aksi takdirde, Türkiye'yi Gülencilerden arındırma çabaları keyfi hale gelir."