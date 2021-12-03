Ajanlık suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan FETÖMETRE'ye karşı çıkmış

Ajanlık yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın, FETÖ'yü koruduğu skandal bir yazısı ortaya çıktı.
METİN GÜRCAN NEDEN TUTUKLANDI?
DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "siyasi ve askeri casusluk" iddiası ile gözaltına alınarak tutuklandı. Ankara'da İspanya ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatla bir alışveriş merkezi ile otelde yaptığı görüşmeler takip edilen Metin Gürcan'ın rapor/bilgi/belge karşılığında İspanyol ve İtalyan diplomatlardan zarf içinde para aldığı ortaya çıktı.
BİLGİSAYARINDA "İSTİHBARAT GENEL SEKRETER TEMSİLCİSİ" YAZIYOR
Yapılan incelemede, Gürcan'ın, para aldığı büyükelçilik görevlisinin istihbaratçı olduğunu bildiği anlaşıldı. Gürcan, bilgisayarındaki bir dosyada söz konusu görevli için, "İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" notunu düşmüş.