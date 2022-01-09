DEVA Partili hain Metin Gürcan'ın iddianamesinden çarpıcı detaylar! S-400'ler ve Afrin Operasyonu'na kadar birçok şeyi satmış

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan'a 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Metin Gürcan'ın iddianamesinde ise çarpıcı detaylar hainliğinin boyutlarını gösterdi.
2016'DA BU YANA PARA KARŞILIĞI CASUSLUK
Metin Gürcan'ın 016 yılından itibaren yabancı kaynaklara para karşılığı Türkiye ile ilgili bilgiler aktardığı öğrenildi. Buna göre Gürcan, Ankara'da bir AVM otoparkında İtalyan ve İspanyol şahıslarla yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme yaptı ve görüşme sonunda aldığı parayı ATM'ye yatırdı. Tüm görüşme İngilizce gerçekleşmiş ve teknik takip vasıtasıyla kayıt altına alındı.