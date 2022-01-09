DEVA Partili hain Metin Gürcan'ın iddianamesinden çarpıcı detaylar! S-400'ler ve Afrin Operasyonu'na kadar birçok şeyi satmış

MİLLİ GURURUMUZ İHA VE SİHA'LAR İLE İLGİLİ ÖZEL RAPOR

Gürcan, Mart 2021'de İHA ve SİHA'lar ile ilgili özel bir rapor hazırlayacağı, özel içerikli olduğu için 1000 dolar ücret istediği, 20'den fazla ülkenin Türkiye'den İHA ve SİHA satın almak istediği, İstanbul'da yakalanan 2 PKK'lının nasıl valiz eşleşmelerinin yapıldığını anlatmış. Gürcan'ın ülkemiz aleyhine hazırladığı analizleri IHS isimli bir firmaya aylık 330 pounda, diğer talep edenlere de aylık 400 dolar ve 500 euroya sattığı anlaşıldı. Ayrıca iddianamede Gürcan, yabancı diplomat ve istihbarat elemanlarının teknik takipten elde edilen bazı diyaloglarına da yer verildi.