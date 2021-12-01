Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil
DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı. Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelerin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'yi satmaktan çekinmeyen Metin Gürcan'ı savunmak da Almanya'dan maaş alan Nevşin Mengü'ye kaldı. Mengü, DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu'nun tweetini alıntılayarak, Rapor yazıp satmak suç değildir. Sonunda DEVA'dan birisi açıklıkla söyledi" ifadelerini kullanıp casusluğu aklamaya çalıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararlarına istinaden adım adım izlenen Gürcan, bir diplomatla Ankara'da bulunan bir AVM'nin kapalı otoparkında görüştü. O görüşmelerde adım adım izlendi. Kamera kayıtları sorulan Gürcan, pandemi nedeniyle açık ortak alan olmamasından dolayı otoparkta görüştüklerini öne sürdü.
Kamera kayıtlarında X şahsın ceketinin cebinden çıkardığı zarfı Gürcan'a verdiği görüntülerin yer alması üzerine Gürcan ifadesinde, "Bu zarfı danışmanlık hizmeti olarak verdiğim bölgesel açık kaynak haber tarama ve analiz çizelgelere bedeli olarak elden taktim ettiği zarf içerisinde 500 euro ödeme vardır" dedi.
Gürcan'ın parayı aldıktan sonra ATM'ye gittiği görüntüleri üzerine, "Fikri ürünüm olan ve tamamen açık kaynaklardan derlediğim kendisine de periyodik olarak gönderdiğim Suriye, Irak, İran, Afganistan, Türkiye, Libya ve zaman zaman hazırladığım Yunanistan ve Ukrayna çizelgelerimi ve danışmanlık hizmetimin bedeli olan 500 Euro'yu İtalyan diplomattan almıştım. Bunu bankamatiğe yatırdım" cevabını verdi.