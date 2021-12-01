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Haberler Güncel Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı. Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelerin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'yi satmaktan çekinmeyen Metin Gürcan'ı savunmak da Almanya'dan maaş alan Nevşin Mengü'ye kaldı. Mengü, DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu'nun tweetini alıntılayarak, Rapor yazıp satmak suç değildir. Sonunda DEVA'dan birisi açıklıkla söyledi" ifadelerini kullanıp casusluğu aklamaya çalıştı.

01.12.2021 12:46 - Son Güncelleme: 01.12.2021 12:46
Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

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Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

Gürcan'ın ifadesinde yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıkarken, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizler paylaştığı karşılığında ise ücret aldığı tespit edildi.

Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararlarına istinaden adım adım izlenen Gürcan, bir diplomatla Ankara'da bulunan bir AVM'nin kapalı otoparkında görüştü. O görüşmelerde adım adım izlendi. Kamera kayıtları sorulan Gürcan, pandemi nedeniyle açık ortak alan olmamasından dolayı otoparkta görüştüklerini öne sürdü.

Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

Kamera kayıtlarında X şahsın ceketinin cebinden çıkardığı zarfı Gürcan'a verdiği görüntülerin yer alması üzerine Gürcan ifadesinde, "Bu zarfı danışmanlık hizmeti olarak verdiğim bölgesel açık kaynak haber tarama ve analiz çizelgelere bedeli olarak elden taktim ettiği zarf içerisinde 500 euro ödeme vardır" dedi.

Temizlik görevi Almandan maaş alan Nevşin Mengü’den! DEVA’lı Metin Gürcan’ın casusluğunu böyle savundu: Rapor yazıp satmak suç değil

Gürcan'ın parayı aldıktan sonra ATM'ye gittiği görüntüleri üzerine, "Fikri ürünüm olan ve tamamen açık kaynaklardan derlediğim kendisine de periyodik olarak gönderdiğim Suriye, Irak, İran, Afganistan, Türkiye, Libya ve zaman zaman hazırladığım Yunanistan ve Ukrayna çizelgelerimi ve danışmanlık hizmetimin bedeli olan 500 Euro'yu İtalyan diplomattan almıştım. Bunu bankamatiğe yatırdım" cevabını verdi.

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