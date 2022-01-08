DEVA Partili 'casus' Metin Gürcan 2016'dan beridir hainlik peşindeymiş!  İHA ve SİHA detayı...

DÜZENLİ OLARAK 400 DOLAR

Metin Gürcan, teknik ve fiziki takip sonucu yabancı şahıslarla görüştüğünün tespit edilmesine ilişkin, "Şeffaf şekilde kamuya açık, herkesin kolaylıkla oturabileceği yerlerde, açık kaynaklardan hazırladığım haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarfta, çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak ödeme yaptığı 400 dolar var" dedi. Ancak iddianamade, para alışverişini kapalı zarfta yaptığı, istihbarattaki gizli yöntemler kullanılarak buluşmalar yaptığı, pandemi nedeniyle AVM otoparkında buluştuğunu söylemesine karşın pandemi kurallarına aykırı olarak 45 dakika boyunca kapalı bir ortamda, küçücük bir araba içerisinde gizlice görüşmesinin hayatın olağan akışına ve savunmaya uygun olmadığı kaydedildi. Ayrıca Gürcan'ın, "açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp teslim ettiği" iddiasının doğru olmadığının bariz bir şekilde ortada olduğu belirtildi.