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    • 06.01.2022 17:43
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    DEVA Partili 'casus' Metin Gürcan’ın, Türkiye’nin Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı ortaya çıktı! S-400 detayı...

    Son dakika haberleri... Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nin kurucularından Metin Gürcan'ın yürüttüğü casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan DEVA partili Metin Gürcan’ın, Türkiye’nin Suriye politikası hakkında yabancı devlet görevlilerine bilgi sızdırdığı ortaya çıktı. Gürcan'ın S-400'ler ile ilgili ifadeleri de iddianamede yer aldı. İşte detaylar...

    İHA
    Metin Gürcan’ın ’Suriye’ casusluğu!

    Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nin kurucularından Metin Gürcan'ın yürüttüğü casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

    SURİYE'DEKİ ASKERİ BİLGİLERİ YABANCILARA SATTI
    Gürcan'ın teknik takip sonucu Şubat 2021'de görüştüğü yabancı devlet görevlisine Suriye'nin İdlib kentindeki yapılanmayı Türk askerlerinin Suriye'deki sayısı veya görevi hakkında detaylı bilgi verdiği iddianamedeki bilgiler arasında yer aldı.



    'TÜRK ASKERİNİN YURDA DÖNMESİNİ RUSYA'YA BAĞLADI'
    Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı. Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.



    'S-400'LER ANKARA'DA BİR DEPODA TUTULUYOR'
    Gürcan'ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerde, "S-400'ler Ankara'da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara'da bulunuyor. Bataryalardan bir tanesi bile operasyonel amaçla Ankara dışına çıkartılması ABD için ilk kırmızı çizgi ve ikinci kırmızı çizgi de sistem radarlarının çalıştırılması" bilgileri dikkat çekti.

        GÜRCAN HAKKINDAKİ CASUSLUK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Gürcan'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı diplomatlara verdiği" öne sürüldü.

        Gürcan'ın bu kapsamda yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin fiziki ve teknik takiple tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

        İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

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