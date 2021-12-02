Son dakika: DEVA'lı Metin Gürcan'ın Türkiye'yi sattığı casusluğu ortam dinlemesi ele verdi!

Yabancı diplomatın, "Libya'da ne olacak? Şu an daha da mı berbat?" sorusu üzerine ise Gürcan, "Yani, o istikamette gidiyor. Ama şimdi dostlarımız, 'Türk Ordusu tüm bu milisleri, Mısrata milislerini ve Trablus milislerini dönüştürmek için orada' diyorlar. Bölünmüş haldeler ve birbirleriyle savaşıyorlar. Ankara şu anda onları daimi, modern bir ordu haline getirmeyi istiyor, Katar'ın yardımıyla, Katar'ın parası ve finansmanı ile. Yani Katar'ın askeri desteğiyle. Bu hayal ne derece gerçekçi! Asıl sorun orada. Ankara, bunu Suriye'de bile yapamadı" ifadelerini kullanıyor.