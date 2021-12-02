Son dakika: DEVA'lı Metin Gürcan'ın Türkiye'yi sattığı casusluğu ortam dinlemesi ele verdi!

Son dakika haberi... DEVA Partisi kurucu üyesi olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla yaptığı görüşmeler deşifre oldu. Gürcan'ın Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizleri yabancı diplomatlarla paylaştığı ve karşılığında ücret aldığı tespit edilmişti.
SABAH'ta yer alan habere göre, Gürcan'ın Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye hakkındaki devlet politikalarıyla ilgili rapor sunduğu yabancı diplomatlarla buluşması sırasında ise ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgi verdiğine ilişkin görüşme kayıtları ortaya çıktı.
'BURADAKİ MESELE DOĞU AKDENİZ'
Gürcan'ın dış ülke görevlileriyle yaptığı görüşmelerde, "Buradaki mesele Doğu Akdeniz. Bu artık bir iç mesele haline geldi. Erdoğan'ın geri çekilmesi ve bunu diplomatik ve siyasi müzakerelerle çözmesi imkânsız. Halk da Türk donanmasının askeri manevralarını bölgede aktif bir şekilde görmek istiyor. Siyasi arenada da bu söylemleri duyuyoruz. Bu söylemler bir çeşit PAX? Bu bizim inşa ettiğimiz bir söylem ve Erdoğan halka bunu böyle ifade etti, dolayısıyla artık geri adım atması kolay değil" diyor.