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    • 10.01.2022 09:11
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    • 10.01.2022 09:24
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    SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın vakfı DİAYDER'in üyeleriyle görüştü! İşte belgesi

    Son dakika haberleri... CHP'li İBB'de PKK'nın vakfı DİAYDER'in sözde imamlarının işe alınmasıyla ilgili soruşturma yürütülürken çok önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Kılıçdaroğlu da DİAYDER'in sözde imamlarıyla görüştü. Üstelik bu görüşmenin belgesi de var. İşte Kılıçdaroğlu'nun sır görüşmesinin detayları...

    Kılıçdaroğlu PKK’lılarla görüştü

    İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de yürüttüğü terör soruşturmasına karşı sesini çokgür çıkaran Kılıçdaroğlu'nun bu bağırmasının altındaki neden belli oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı'nın PKK'nın vakfı DİAYDER'in sözde imamlarıyla görüştüğünü yazdı.

    İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım:

    SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU-DİAYDER TOPLANTISI
    Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK'nın şehir yapılanması arasında yer alan DİAYDER, terör örgütü tarafından alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapılandırılmış. PKK'nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER'e yönelik açılan davada 5'i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin İBB'de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni anlaşıldı.

    İDDİANAMEDE YER ALIYOR
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri'nin PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener'in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166'ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak.

    İŞTE O TAPE
    Şüphelilerden Enver Karabey'in iddianamede yer alan telefon konuşmasında seçimlerden önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun, PKK'nın şehir yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan DİAYDER yöneticileriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı.

    "İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: 'Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.'"

        Bu konuşma İBB'nin açtığı cenaze imamı ve gassal alımıyla ilgili ilan üzerine gerçekleşiyor. DİAYDER yöneticileri "Melle" ismini verdikleri üyeleriyle irtibat kurup İBB'de işe alınacaklar hakkında bilgi veriyorlar.

        Konuşmanın ilerleyen bölümünde Enver Karabey, "KILIÇDAROĞLU ile Şişli'deki yaptığımız toplantıda, 'Ben bilmiyordum bu meseleler bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim' dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü. Bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu" diyor.

        İŞTE BELGESİ
        CHP yöneticilerinin alışkanlığıdır. Şimdi yine hayal mahsulü iddialar diye açıklama yapabilirler. Onları yormamak için şimdiden iddianamenin ilgili bölümlerini yayınlıyorum.

        ENVER KARABEY: Muhakkak senin bu söylediğine karşı şunu söyleyebilirim.

        İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti.

        İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: "Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta."

            HAMZA AYDEMİR: Evet Safii imamı alımı yapacağını söyledi.

            ENVER KARABEY: KILIÇDAROĞLU ile Sişli'deki yaptığımız toplantıda, "Ben bilmiyordum bu meselelerin bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim" dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu.

            İBB BİZDEN GASSAL İSTİYOR
            DİAYDER'in mali işlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan Rıza Oğur'la ilgili iddianameden iki bölümü aktaracağım.

            RIZA OĞUR: Beni dinle. Büyükşehir Belediyesi bizden gassal istiyor. Herhangi bir şey istemiyor. Kadroya yerleşeceksin, ölü yıkayıcı dört binin üstünde maaşı var. Sana uyarsa yarın gel yazdırayım adını.

            ABDULLAH ÖZER: Tamam Seyda, ellerinden öperim.

            MAAŞIN 4'TE BİRİ ÖRGÜTE
            PKK'nın her yerde uyguladığı kural İBB'de işe alınanlara da uygulanmış. İBB'den aldıkları maaşın dörtte birini derneğe ödemişler. Bunu da DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile Rıza Oğur arasındaki konuşmadan öğreniyoruz.

                RIZA OĞUR: Mele, Mehmet INAN beni aradı. Dedi ki ben memlekete gitmişim, benim üzerime bir şey yapmışlar maaşımı kesmişler. 3.000 (Üç bin) TL ödemisler, ben ne kadar vereyim bu ay diye sordu. Ben de Mele Ekrem'e sorayım dedim. Yani 3.000 (üç bin) TL almış, ne kadar vereyim dedi.

                EKREM BARAN: Yani Seyda'deki eskisiyle bir kıyas yapıp ödesin. Yani mesela geçen aylarda 4.000 (dört bin) TL alınca 1.000 (bin) TL ödüyorsa bu ay 3.000 (üç bin) TL almış, ona göre 700 (yedi yüz) TL versin.
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                KAD-SİS
                Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın vakfı DİAYDER'in üyeleriyle görüştü! İşte belgesi
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