SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın vakfı DİAYDER'in üyeleriyle görüştü! İşte belgesi

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de yürüttüğü terör soruşturmasına karşı sesini çokgür çıkaran Kılıçdaroğlu'nun bu bağırmasının altındaki neden belli oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı'nın PKK'nın vakfı DİAYDER'in sözde imamlarıyla görüştüğünü yazdı.
İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım:
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU-DİAYDER TOPLANTISI
Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK'nın şehir yapılanması arasında yer alan DİAYDER, terör örgütü tarafından alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapılandırılmış. PKK'nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER'e yönelik açılan davada 5'i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor.
Kılıçdaroğlu'nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin İBB'de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni anlaşıldı.
İDDİANAMEDE YER ALIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri'nin PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener'in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166'ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak.
İŞTE O TAPE
Şüphelilerden Enver Karabey'in iddianamede yer alan telefon konuşmasında seçimlerden önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun, PKK'nın şehir yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan DİAYDER yöneticileriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı.
"İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: 'Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.'"