SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın vakfı DİAYDER'in üyeleriyle görüştü! İşte belgesi

Kılıçdaroğlu'nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin İBB'de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni anlaşıldı.

İDDİANAMEDE YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri'nin PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener'in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166'ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak.