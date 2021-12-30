CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun PKK'lı DİAYDER'e kadro sözü verdiği belgelendi! İşte skandal tape kayıtları

'İMAMOĞLU: İMAMLAR BANA BİRER EL OLDU'

-H.A.: Ben niye sana söylüyorum, bizim Küçükçekmece bölgesi çok yoğundur. Ben tekim, Seyda Ömer de 6-7 aydır evdedir...

-Enver Karabey: Doğrudur aynen öyle.

-H.A.: İnsan gurur duyar yani.

-Enver Karabey: Konuşman doğrudur. Bugün ben Seyda Ekrem, Seyda Rıza, Nuri, bunun hakkında konuştuk. Kadro açılmış mı açılmamış mı biz bilmiyoruz, bizim eski bir mele Arnavutköy'de var, mele Hasan diyorlar.

-H.A.: Evet.

-Enver Karabey: Onun haberi vardı ama bizim haberimiz olmadı.

-H.A: Biz bir gün görüştüğümüzde geniş geniş konuşuruz. Alınacak melelerin kapsamlı olması lazım. Örneğin ben bugün bir cenazeye gittim, Ekrem İmamoğlu da gelmişti, ona göre davranmak bilmek lazım.

-Enver Karabey: Muhakkak, senin bu söylediğine karşı şunu söyleyebilirim. İmamoğlu bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce Kılıçdaroğlu ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İmamoğlu hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki; 'Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.'

-H.A.: Evet Safii imamı alımı yapacağını söyledi.

-Enver Karabey: Kılıçdaroğlu ile Şişli'deki yaptığımız toplantıda, 'ben bilmiyordum bu meselelerin bu toplantıda konuşulacağını yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim' dedi. O kafasından, ya şimdi birkaç imamdır, diye düşündü, bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu. Bundan dolayı Mele Hamza, bizleri bir ortamda yükselten herkese minnettarım, ben de diyorum ki eğer senin çevrende böyle kişiler varsa senin tanıdığın, ben de Mele Ekrem ile konuşurum, çevremizde mutlaka bir şeyler yapacağız.