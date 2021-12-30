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    • 30.12.2021 10:46
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    CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun PKK'lı DİAYDER'e kadro sözü verdiği belgelendi! İşte skandal tape kayıtları

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu belirtilen terör örgütü PKK'nın diyaneti olarak bilinen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) yönelik hazırlanan iddianamede derneğin sözde imamlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı toplantıda, kendilerine kadro sözü verildiği belirtildi. Ortaya çıkan tape kayıtlarında şüpheli H.A.'nın, "Cenaze imamı alımı başlamıştır, ayın 26'sı da son gün." ifadelerine yer verildi.

    DİAYDER’e kadro sözü belgelendi!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (DİAYDER) ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

    KADRO SÖZÜ VERDİ
    Terör örgütü PKK'nın derneklerinden olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki iddianamede, CHP yönetiminin derneğe kadro sözü verdiği belirtildi. İddianamede "Yerel seçimler öncesinde DİAYDER'e bağlı sözde imamların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı toplantıda, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" ifade edildi.


    DİAYDER iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede şüphelilerden Enver Karabey'in, DİAYDER adlı oluşumda yer aldığı, aynı zamanda Demokratik Kent Konseyi adlı KCK/TM yapılanmasında da delege olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede Karabey'in, H.A. isimli imamın özellikle Kilyos Mezarlığına gidip gelmesinden çok memnun olduğu, bu memnuniyetin, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait kemiklerin Kilyos Mezarlığına gömülmesi nedeniyle olduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, "İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldığı, yerel seçimlerden önce DİAYDER'e bağlı sözde imamlar ile İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" tespitlerine yer verildi.


    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz başkanlığa adayken 29 Mayıs 2019 günü DİAYDER yöneticileriyle sahurda buluştu. Fotoğrafta solda Ekrem Baran, sada Mehmet Emin Aslan dikkat çekiyor.

    DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA: KADROYU BEKLİYORDUM
    İddianamede bu konu, 17 Kasım 2020 günü saat 21.01.58'de şüpheli Enver Karabey ile H.A. isimli şahıs arasındaki telefon görüşmeleri tapelerinde geçti. Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, görüşme şöyle:

    -Enver Karabey: Sizin işiniz de kolay değil. Allah kuvvet versin, vallahi mele Hamza nasıl söylüyorduk, Kürt olarak senin oraya gitmen orada bulunman, mutlu oluyoruz.

    -H.A.: Evet, evet Seyda'm, haberim var o şeyden. Seyda'm, imam kadrosu açmışlar mı? Acaba, mele Ekrem'i aradım açmadı müsait değildi, galiba mele kadrolarını açmışlar. İlan vermişler İBB kariyer nette.

    -Enver Karabey: Doğrudur.

    -H.A.: Dün açtılar, ayın 26'sında son.

        -Enver Karabey: Tamam mele Ekrem niye cevap vermedi? Cevap vermesi gerekiyordu.

        -H.A.: Senden önce onu aradım açmadı. Namaz mı kılıyordu ne acaba?

        -Enver Karabey: Onun işi vardır muhakkak ben ararım.

        -H.A.: Dün açtılar, o İBB kariyer net var büyükşehrin sayfası, iki ilan vermiştir.

        -Enver Karabey: Evet

        -H.A.: Cenaze imamı alımı başlamıştır, ayın 26'sı da son gün.

        -Enver Karabey: Tamam Seyda.

        -H.A.: Ben bunları bekliyordum biliyor musun?

        -Enver Karabey: Aynen doğrudur, bize söz vermişlerdi, ben de onu diyorum.

        'İMAMOĞLU: İMAMLAR BANA BİRER EL OLDU'
        -H.A.: Ben niye sana söylüyorum, bizim Küçükçekmece bölgesi çok yoğundur. Ben tekim, Seyda Ömer de 6-7 aydır evdedir...

        -Enver Karabey: Doğrudur aynen öyle.

        -H.A.: İnsan gurur duyar yani.

        -Enver Karabey: Konuşman doğrudur. Bugün ben Seyda Ekrem, Seyda Rıza, Nuri, bunun hakkında konuştuk. Kadro açılmış mı açılmamış mı biz bilmiyoruz, bizim eski bir mele Arnavutköy'de var, mele Hasan diyorlar.

        -H.A.: Evet.

        -Enver Karabey: Onun haberi vardı ama bizim haberimiz olmadı.

        -H.A: Biz bir gün görüştüğümüzde geniş geniş konuşuruz. Alınacak melelerin kapsamlı olması lazım. Örneğin ben bugün bir cenazeye gittim, Ekrem İmamoğlu da gelmişti, ona göre davranmak bilmek lazım.

        -Enver Karabey: Muhakkak, senin bu söylediğine karşı şunu söyleyebilirim. İmamoğlu bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce Kılıçdaroğlu ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İmamoğlu hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki; 'Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.'

        -H.A.: Evet Safii imamı alımı yapacağını söyledi.

        -Enver Karabey: Kılıçdaroğlu ile Şişli'deki yaptığımız toplantıda, 'ben bilmiyordum bu meselelerin bu toplantıda konuşulacağını yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim' dedi. O kafasından, ya şimdi birkaç imamdır, diye düşündü, bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu. Bundan dolayı Mele Hamza, bizleri bir ortamda yükselten herkese minnettarım, ben de diyorum ki eğer senin çevrende böyle kişiler varsa senin tanıdığın, ben de Mele Ekrem ile konuşurum, çevremizde mutlaka bir şeyler yapacağız.

        DİAYDER İDDİANAMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİYADER) hakkında hazırlanan iddianameyi görmezden geldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışıp da terörle iltisaklı/irtibatlı olanlar hakkında hazırlanan, Aydınlık'ın gündeme getirdiği 2021 tarihli iddianame, CHP tarafından görmezden gelindi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada temmuz ayında tutuklamaların yapıldığı DİYADER'e ilişkin hazırlanan iddianamenin, İBB ile ilgisi olmadığını savundu. Özel, "Geçen seneden 3-5 kişilik iddianame var, onun da bu olayla ilgisi yok. Tamamen sallama" dedi.

        'SOYLU, TERÖRÜN REKLAMINI YAPIYOR'
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef alan Özel, "terörün reklamını yapıyorsun" dedi. Özel, şöyle konuştu: "Soylu, İBB ile ilgili bir iftira kampanyasının başında. 85 bin kişilik bir yerde 2 suçlu bulsa, CHP'ye yükleyecek. Buna uyup biz de terör örgütü reklamı yapıyoruz. TSK eskiden 'bölücü terör örgütü' derdi reklam olmasın diye, Soylu kampanya yapıyor, örgütlerin isimlerini sayıyor. Tespit ispatla mümkündür, bunu savcı yapar, hatta savcı iddia eder mahkeme kanıtlar."

            100 İMAM İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN ÇALIŞMIŞ
            Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam Gazetesi'nin 21 Haziran 2019 tarihli haberine göre, 100 Kürt imam, 2019 İstanbul Yerel Seçimleri kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy toplamak için çalışma yürüttü.

            Haberde Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) üyelerinden Enver Emirkulu'nun, "44 Kürt imamla bir karar alarak, Ekrem İmamoğlu için buradayız. İstanbul'daki imam ile birlikte 100 imam sahada seçim çalışması yapıyor. Zulme karşı direnmek üzere bölgeden gelen Kürt imamlarız. İnşallah hak yerini bulacak" dediği öne sürüldü.

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            Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun PKK'lı DİAYDER'e kadro sözü verdiği belgelendi! İşte skandal tape kayıtları
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