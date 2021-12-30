CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun PKK'lı DİAYDER'e kadro sözü verdiği belgelendi! İşte skandal tape kayıtları

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (DİAYDER) ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
KADRO SÖZÜ VERDİ
Terör örgütü PKK'nın derneklerinden olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki iddianamede, CHP yönetiminin derneğe kadro sözü verdiği belirtildi. İddianamede "Yerel seçimler öncesinde DİAYDER'e bağlı sözde imamların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı toplantıda, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" ifade edildi.
DİAYDER iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede şüphelilerden Enver Karabey'in, DİAYDER adlı oluşumda yer aldığı, aynı zamanda Demokratik Kent Konseyi adlı KCK/TM yapılanmasında da delege olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede Karabey'in, H.A. isimli imamın özellikle Kilyos Mezarlığına gidip gelmesinden çok memnun olduğu, bu memnuniyetin, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait kemiklerin Kilyos Mezarlığına gömülmesi nedeniyle olduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, "İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldığı, yerel seçimlerden önce DİAYDER'e bağlı sözde imamlar ile İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" tespitlerine yer verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz başkanlığa adayken 29 Mayıs 2019 günü DİAYDER yöneticileriyle sahurda buluştu. Fotoğrafta solda Ekrem Baran, sada Mehmet Emin Aslan dikkat çekiyor.
DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA: KADROYU BEKLİYORDUM
İddianamede bu konu, 17 Kasım 2020 günü saat 21.01.58'de şüpheli Enver Karabey ile H.A. isimli şahıs arasındaki telefon görüşmeleri tapelerinde geçti. Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, görüşme şöyle:
-Enver Karabey: Sizin işiniz de kolay değil. Allah kuvvet versin, vallahi mele Hamza nasıl söylüyorduk, Kürt olarak senin oraya gitmen orada bulunman, mutlu oluyoruz.
-H.A.: Evet, evet Seyda'm, haberim var o şeyden. Seyda'm, imam kadrosu açmışlar mı? Acaba, mele Ekrem'i aradım açmadı müsait değildi, galiba mele kadrolarını açmışlar. İlan vermişler İBB kariyer nette.
-Enver Karabey: Doğrudur.
-H.A.: Dün açtılar, ayın 26'sında son.