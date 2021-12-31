DİAYDER iddianamesi kabul edildi yeni skandallar ortaya çıktı! CHP'li İBB, KCK/PKK’lılara market kartı bile dağıtmış





İddianamede yer alan bilgilere göre dernek, PKK'nın çatı yapılanması KCK sistematiği doğrultusunda oluşturuldu. Dernek kurulduğu 2013'ten bu yana PKK perspektifine uygun faaliyet yürüttü. Dernek, İBB'deki işe alımlarda referans oldu. İltisaklı kişilerin maaşlarından bir bölümünün ise örgüt mensuplarının ailelerine verilmesi için ödenmesini şart koştu.



İBB İstanbul Personel Yönetim AŞ (İSPER) bünyesinde 24 Kasım 2019 itibarıyla gassal olarak çalışan Mehmet İnan'ın, aldığı 4 bin lira maaşın bin lirasını DİAYDER'e verdiği kaydedilen iddianamede, benzer şekilde DİAYDER tarafından belediyelerde işe sokulan üyelerin maaşlarının bir kısmını derneğe aktardıkları belirtiliyor.