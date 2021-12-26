CHP’li belediyeler PKK'nın derneği DİAYDER'e çalışıyor!

TAKVİM PARASINI İBB ÖDEMİŞ

DİAYDER saymanı olan şüphelilerden Rıza O.'nun 2021 için takvim bastırdığı, basım ücretini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karşıladığı görüşme kayıtlarında yer alıyor. Rıza O.'nun bastırılacak 5 bin takvim için İBB'den temin etmeye çalıştıkları 34 bin TL ile ilgili çeşitli görüşmeler yaptığı ve paranın İBB'den direkt matbaa sahibinin hesabına transfer edildiği iddianamede anlatıldı.

Her biri 5,50 liradan basılan ve 27 bin 500 lira tutan 5 bin Kürtçe takvim için İBB'nin ödediği 34 bin liradan arta kalan 6 bin 500 liranın, PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem uygulanan matbaa sahibince, Rıza O.'nun oğlunun banka hesabına transfer edildiği öğrenildi.