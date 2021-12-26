CHP’li belediyeler PKK'nın derneği DİAYDER'e çalışıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın uzantısı olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, CHP-PKK ilişkisi net şekilde ortaya çıktı.
CHP'Lİ BELEDİYE ARSA VERDİ
Dosya kapsamındaki şüphelilere ait tapelerle detaylı ifadelerin yer aldığı iddianamede, Küçükçekmece'de CHP'li belediyenin PKK'nın derneği DİAYDER'e İkitelli'de parsel halinde bir arazi verdiği belirtiliyor.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Şüphelilerden Rıza O.'nun bir telefon görüşmesinde "İkitelli semtinde parsel halinde vermiş. Yani belediye başkanı kendisi vermiş. Gittik oraya, 1300 metrekare, yeri iyi. Cami projesiymiş, bize vermişler. 'Size devredelim gidin dernek yapın' dediler" şeklindeki konuşma dikkat çekti. Yine tapelerde, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK'ya müzahir sanıklardan Mehmet İ.'ye danışmanlık teklif ettiği bilgisi de yer alıyor.