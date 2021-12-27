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    • 27.12.2021 07:00
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    • 27.12.2021 07:46
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    DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı

    PKK/KCK’nın, “Müslüman Kürtleri ayrılıkçılığa ikna etmek” için projelendirdiği sözde din alimleri derneğinin, HDP’den aldığı talimatlarla faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

    PKK imamlarına seçim talimatı

    PKK terör örgütü ile bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ayrıntısına dikkat çekildi.

    Demirtaş'ın 2015 seçimleri öncesi PKK'nın sözde hocalarının örgütlendiği DİAYDER'i ziyaret ettiği belirtildi. İstanbul Şirinevler'deki dernek binasına 30 Nisan 2015'te gerçekleştirilen ziyarette, HDP aracılığıyla DİAYDER üyesi sözde imamlardan beklentileri ve derneğin seçim çalışmalarında üstleneceği rolün dile getirildiği vurgulandı.



    Toplantı sırasında salonda bulunan bir kadının PKK/KCK terör örgütünün simgesini taşıyan tülbent takarak, aslında toplantının bölücü örgüt adına gerçekleştirildiği izlenimi vermeye çalışıldığına dikkat çekildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, PKK bağlantılı DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında dava açılmıştı.

        Savcılığın soruşturmasında, sözde hocaların dernek mescidinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kürt vatandaşları "cihada" çağırdığı, PKK'nın sözde hocalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı.



        "HDP, CHP, İYİ PARTİ FARK ETMEZ
        Savcılığın iddianamesinde mahkeme kararıyla telefonları dinlenen bazı şüphelilerin görüşme kayıtlarına (tape) da yer verildi. SABAH gazetesinde yer alan habere göre, şüphelilerden Mehmet Ş.'ye ait bir telefon görüşmesi şöyle:
        Nusret K.: Cumhurbaşkanına oy verdiniz ya, Reis'e...
        Mehmet Ş.: Ben vermedim. Kusura bakma.
        Nusret K.: Bırak şimdi bunları. Diyarbakır'dan bütün sakallılardan nasıl oy geldiğini biliyoruz.
        Mehmet Ş.: Yok yok, biz yan yana geldiğimizde konuşuruz. Ben asla vermemişim, vermem de...
        Nusret K.: Helal olsun, eğer harbiden vermemişsen.
        Mehmet Ş.: Ben geldiğimde sana künyemi okurum.
        Nusret K.: Bana "Reis'e oy vermedim; HDP'ye, Demirtaş'a oy verdim" de başımın tacısın. Ona oy verme de ister HDP'ye ver.
        Mehmet Ş.: Ben Sultanbeyli HDP adayıydım hocam.
        Nusret K.: Heh şimdi oldu.
        Mehmet Ş.: Heh tabi.
        Nusret K.: Bana "Reis'e oy vermedim, HDP'ye oy verdim" de, İYİ Parti'deki kadının adı neydi, "Meral'e oy verdim" de, "CHP'ye oy verdim" de, "bilmem kime oy verdim" de, "Reis'e oy verdim" deme de ne dersen de...

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