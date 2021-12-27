DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı

PKK terör örgütü ile bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ayrıntısına dikkat çekildi.
Demirtaş'ın 2015 seçimleri öncesi PKK'nın sözde hocalarının örgütlendiği DİAYDER'i ziyaret ettiği belirtildi. İstanbul Şirinevler'deki dernek binasına 30 Nisan 2015'te gerçekleştirilen ziyarette, HDP aracılığıyla DİAYDER üyesi sözde imamlardan beklentileri ve derneğin seçim çalışmalarında üstleneceği rolün dile getirildiği vurgulandı.
Toplantı sırasında salonda bulunan bir kadının PKK/KCK terör örgütünün simgesini taşıyan tülbent takarak, aslında toplantının bölücü örgüt adına gerçekleştirildiği izlenimi vermeye çalışıldığına dikkat çekildi.