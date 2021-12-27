DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı





"HDP, CHP, İYİ PARTİ FARK ETMEZ

Savcılığın iddianamesinde mahkeme kararıyla telefonları dinlenen bazı şüphelilerin görüşme kayıtlarına (tape) da yer verildi. SABAH gazetesinde yer alan habere göre, şüphelilerden Mehmet Ş.'ye ait bir telefon görüşmesi şöyle:

Nusret K.: Cumhurbaşkanına oy verdiniz ya, Reis'e...

Mehmet Ş.: Ben vermedim. Kusura bakma.

Nusret K.: Bırak şimdi bunları. Diyarbakır'dan bütün sakallılardan nasıl oy geldiğini biliyoruz.

Mehmet Ş.: Yok yok, biz yan yana geldiğimizde konuşuruz. Ben asla vermemişim, vermem de...

Nusret K.: Helal olsun, eğer harbiden vermemişsen.

Mehmet Ş.: Ben geldiğimde sana künyemi okurum.

Nusret K.: Bana "Reis'e oy vermedim; HDP'ye, Demirtaş'a oy verdim" de başımın tacısın. Ona oy verme de ister HDP'ye ver.

Mehmet Ş.: Ben Sultanbeyli HDP adayıydım hocam.

Nusret K.: Heh şimdi oldu.

Mehmet Ş.: Heh tabi.

Nusret K.: Bana "Reis'e oy vermedim, HDP'ye oy verdim" de, İYİ Parti'deki kadının adı neydi, "Meral'e oy verdim" de, "CHP'ye oy verdim" de, "bilmem kime oy verdim" de, "Reis'e oy verdim" deme de ne dersen de...

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