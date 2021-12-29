CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı



DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak bir çok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt haber kanallarını takip ettiği tespit edilmişti.

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