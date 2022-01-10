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    • 10.01.2022 08:48
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    Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Eroin, esrar, metamfetamin...

    Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 256,43 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Haberin detayları...

    İHA
    Uyuşturucu tacirlerine operasyon!

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 -9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 kilo 256,43 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 32 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Eroin, esrar, metamfetamin...
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