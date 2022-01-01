PKK'nın vakfı DİAYDER'in sözde alimleri tek tek itiraf etti elebaşı deşifre oldu!





ARŞIV TARAMASI BİLE YAPMAMIŞLAR

AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, terörle iltisaklı şahısların işe alındığı İBB ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, İBB'nin üzerine düşeni yapmadığını savunan Ali Özkaya, "Bir kişiyi işe aldınız daha sonra şüphelendiniz. Hemen bu kişi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkında devam eden dava, soruşturma veya bir karar var mı diye soracaksınız. Bu arşiv araştırmasının içinde yer alıyor ve mutlaka kamu kurumunun bakması gereken bir zorunluluktur. İBB, bu zorunluluğu yerine getirmemiştir. Belediyenin bu kadar geniş sayıdaki terör örgütü ile bağlantılı isimleri işe alması asla iyi niyetli bir davranış değildir. Bağırıp çağırmalarına gerek yok. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerine yardımcı olacaklar, belgeleri ortaya koyacaklar. Haklılarsa zaten bir sorun çıkmaz ama haksızlarsa sonucuna katlanırlar" ifadelerini kullandı.

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