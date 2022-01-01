PKK'nın vakfı DİAYDER'in sözde alimleri tek tek itiraf etti elebaşı deşifre oldu!

PKK terör örgütü ile bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlamıştı. Soruşturmada, sözde din âlimleri derneğinin, "PKK'nın Diyanet'i" olarak örgütlendiği tespit edildi.
PKK'nın sözde Kürdistan devletini kurması durumunda dernek başkanı Ekrem Baran'ın bu terör devletinde Diyanet İşleri Başkanı olacağı ortaya çıktı. İddianamedeki tespit ve delillere göre şüphelilerden Hasan Karahan da DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olacağını itiraf etti.
Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde de PKK'nın diyanet yapılanmasına ilişkin belgeler bulundu. İddianamedeki tespitlere göre, Ekrem Baran, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2015-2016 yıllarında "özyönetim" ilan edilip Güneydoğu Anadolu'da sözde Kürdistan kurulması eylemlerine destek verdi. Kuran'dan alıntılar yaparak İslamiyet'te özyönetim anlayışının olduğunu açıkladı.