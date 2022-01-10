Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanıklar hakkında beraat verilmesi istemini reddeden mahkeme, sanık avukat Ezgi Önalan hakkında yargılamanın durdurulması talebini de kişisel suça ilişkin olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.

Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2021'de bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından, sosyal medya ve basın yayın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu belirtiliyor.