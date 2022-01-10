Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yaklaşık 30 sanık, avukatlarıyla katıldı.
Duruşmada, savunması alınmayan sanıkların beyanları alındı.
İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin avukatlığını da yapan sanıklardan Ezgi Önalan, 1 Şubat 2021'de eylem olacağını öğrendiğinde, avukat arkadaşlarıyla öğrencilerin yanında olmak amacıyla olay yerine gittiklerini, görüntü almaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını ifade etti. Önalan, görüntü aldığı için gruptakilerle birlikte slogan atmadığını öne sürdü.
Sanık Önal'ın avukatı ise avukat olan müvekkili yönünden yargılamanın durdurulmasını talep etti.