Boğaziçi Üniversitesi'nde sözlerini değiştirerek İstiklal Marşı'yla dalga geçen LGBT'liler hakkında soruşturma

"İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olduğu, Türk milletinin anadoluda verdiği istiklal ve varoluş mücadelesi sırasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak Türk milletini ithaf edilen ve 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen, İstiklal Marşı'nın; Türk milletinin ve kutlu ordusunun Hakk'a, vatanına, dinine, özgürlüğüne ne derece bağlı olduğunu, verilen insan üstü mücadele ile vatan ve bağımsızlık uğrunda Türk milletinin ödediği bedellerin derin coşku ve duygu yoğunlu içerisinde dile getirilmiş halidir."