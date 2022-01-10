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    • 10.01.2022 16:49
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    • 10.01.2022 16:50
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    A Haber Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da!

    Kazakistan'da bir süredir devam eden kalkışma hareketleri nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. İlk kez sıcak bölgeye girerek yerinde ve en doğru haberleri veren yine A Haber oldu...

    A Haber en sıcak bölge Kazakistan’da

    Sokakların savaş alanına döndüğü Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a giren ilk haber kanalı A Haber oldu! Yılbaşından bu yana ülke çapında sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

    Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren, kamu binalarını işgal eden protestocular, vatandaşlara silahla saldırdı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, aralarında çocuklarında bulunduğu 160 dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, en az 8000 kişinin tutuklandığı olayların perde arkasını araladı.

    Kazakistan makamları tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde günlerdir devam eden şiddet olaylarında istikrarın sağlandığı bildirildi. A Haber Nur Sultan'daki vatandaşlarla konuşarak güncel gelişmelerin nabzını tuttu, ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığı görüldü.

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    Haberler Güncel A Haber Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da!
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