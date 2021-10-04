Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler rektör Naci İnci’nin arabasının üstüne çıktılar

Daha önce de hem akademisyen hem de öğrencilerin karşıt eylemleri devam ederken, üniversite yerleşkesinde bir kız öğrencinin taşıdığı döviz dikkat çekmişti.





"Boğaziçili kelepçeyi yatakta sever" yazılı dövizi taşıyan öğrenci, sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Başkan Erdoğan tarafından rektör olarak atanması bazı öğrencileri rahatsız etmişti.Güney Kapısı önünde CHP ve HDP destekli girişilen eylemler ilginç olaylara sahne olmuştu.