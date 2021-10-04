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    • 04.10.2021 20:01
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    Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler rektör Naci İnci'nin arabasının üstüne çıktılar

    Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylar bitmek bilmiyor. Daha önce eski rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlüğüne karşı protestolar düzenleyen öğrenciler yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci'ye karşı cephe almış durumda. Üniversitenin yeni rektörünün üzerine yürüyen öğrenciler, makam aracının üzerine çıkıp sloganlar attı. İşte o anlar.

    Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler rektör Naci İnci’nin arabasının üstüne çıktılar

    Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar 274. gününde devam ederken öğrenciler yine taşkınlık çıkardı.

    Başkan Erdoğan'ın atamasında rektör olan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı skandal hareketlerde bulunan öğrenciler yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci karşı da aynı hareketleri sergiliyor.

    Öğrencilerin şiddet olayları devam ederken bugün skandal anlar yaşandı.

    Naci İnci makam aracına binerken öğrencilerin tacizlerine maruz kaldı. Bazı öğrenciler aracın üstüne çıkıp tepindi. Rektörün önünü kesen öğrenciler taşkınlık çıkardı.



        Ellerinde dövizlerle bir araya gelen öğrenciler sloganlar attı.

        Daha önce de hem akademisyen hem de öğrencilerin karşıt eylemleri devam ederken, üniversite yerleşkesinde bir kız öğrencinin taşıdığı döviz dikkat çekmişti.



        "Boğaziçili kelepçeyi yatakta sever" yazılı dövizi taşıyan öğrenci, sosyal medyada gündem oldu.

        Prof. Dr. Melih Bulu'nun Başkan Erdoğan tarafından rektör olarak atanması bazı öğrencileri rahatsız etmişti.Güney Kapısı önünde CHP ve HDP destekli girişilen eylemler ilginç olaylara sahne olmuştu.

        Bu yetmezmiş gibi terörize edilen bir grup öğrenci üniversite önünde terör marşları okunmuştu.
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