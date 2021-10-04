Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler rektör Naci İnci’nin arabasının üstüne çıktılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar 274. gününde devam ederken öğrenciler yine taşkınlık çıkardı.
Başkan Erdoğan'ın atamasında rektör olan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı skandal hareketlerde bulunan öğrenciler yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci karşı da aynı hareketleri sergiliyor.
Öğrencilerin şiddet olayları devam ederken bugün skandal anlar yaşandı.
Naci İnci makam aracına binerken öğrencilerin tacizlerine maruz kaldı. Bazı öğrenciler aracın üstüne çıkıp tepindi. Rektörün önünü kesen öğrenciler taşkınlık çıkardı.