Boğaziçili akademisyen Ercan Çankaya başörtülülere nefret kustu: Bugünler geçici üniversitelerde gericilik yasaklanacak

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler, Kabe fotoğrafının yere serilmesi skandalı, LGBT eylemleri gibi birçok olayla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversite'si akademisyenleri şimdi başörtülü öğrencilere tehdit yağdırıyor.
Geçtiğimiz günlerde LGBT'lilere destek protestoları sırasında başörtülü genç bir kadının sahneye çıkıp arkadaşlarına destek verdiğini söylediği tiyatronun ardından, üniversite akademisyenlerinin gerçek zihniyeti ortaya çıktı.
BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERE NEFRET KUSTU
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Başörtülü bir öğrencinin "Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız" sözlerini alıntılayan Çankaya, haddini aşan sözler kullandı.