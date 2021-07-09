Boğaziçili akademisyen Ercan Çankaya başörtülülere nefret kustu: Bugünler geçici üniversitelerde gericilik yasaklanacak

"ÜNİVERSİTELERDE GERİCİLİK YASAKLANACAK"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, "Senin türban üniversiteye girip girmemeni savunmak 'normal ya da anormal' sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullandı. Başörtülü öğrenci ise Çankaya'ya "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözleriyle karşılık verdi.