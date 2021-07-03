Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni provokasyon girişimi! Kampüse çadır kurup LGBT paçavrası astılar

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşlemişti.
Öğrenci kılığına giren porovokatörlerin gazladığı öğrencilerle birlikte eylemleri üniversite dışına da taşımaya çalışanlara polis izin vermemiş ve terör örgütleri ile bağı olanların gözaltına alınmasının ardından gösteriler son bulmuştu.
PROVOKASYON YENİDEN BAŞLADI
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon girişimi yeniden başladı.
EYLEMCİ ÖĞRENCİLER, TARİHİ BİNALARDAN BİRİSİNİN İKİ FARKLI KAPISI KIRDI
Aralarında LGBT üyelerinin de bulunduğu eylemci öğrencilerin, akşam saatlerinde Güney Kampüs'te bulunan tarihi binalardan birisinin iki farklı kapısına zarar verdiği ve kapıyı kırarak bina içine girdiği öğrenildi. Pandemi riskine rağmen küçücük çadırlarda birden fazla öğrenci iç içe kaldığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi; güvenlik ve sağlık risklerini gözetilerek sabah erken saatlerde rektörlük kampüs girişlerine pazartesi sabah saat 07.00'ye kadar giriş kısıtlaması kararı aldı.
30 ÇADIR KURULDU, KAMPÜSTE ALKOL TÜKETİLMEYE BAŞLANDI
Sabah'ın haberine göre dün akşam eylemci öğrencilerin Güney Kampüs Meydanı'nda 30 kadar çadır kurduğu, izinsiz konser organize ettiği ve gizlice kampüse soktukları alkolleri tüketmeye başladığı öğrenildi.