Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni provokasyon girişimi! Kampüse çadır kurup LGBT paçavrası astılar

KÜÇÜCÜK ÇADIRLARDA BİRDEN FAZLA ÖĞRENCİ İÇ İÇE KALIYOR

Kamusal ortak kullanım alanı olan Güney Kampüs Meydanında toplu etkinlikler yapılması için izin alınması gerekiyor. Pandemi riskine rağmen küçücük çadırlarda birden fazla öğrencinin iç içe kalması da endişe yarattı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN GÜVENLİK VE SAĞLIK RİSKLERİ GEREKÇESİYLE KISITLAMA KARARI

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi; güvenlik ve sağlık riskleri gözetilerek sabah erken saatlerde kampüs girişlerine pazartesi sabah saat 07.00'ye kadar giriş kısıtlaması kararı aldığı öğrenildi.