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    • 03.07.2021 20:05
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    Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni provokasyon girişimi! Kampüse çadır kurup LGBT paçavrası astılar

    Son dakika haberleri... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin arasında sızan provokatörlerin gözaltına alınmasının ardından sessizliğin hakim olduğu üniversitede provokasyon girişimi yeniden başladı. Aralarında LGBT üyelerinin de bulunduğu bir kesim eylemci öğrencinin Güney Kampüs Meydanı’nda 30 kadar çadır kurduğu, izinsiz konser organize ettiği ve gizlice kampüse soktukları alkolleri tüketmeye başlayarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri öğrenildi.

    Boğaziçi'nden provokasyon girişimi!

    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşlemişti.

    Öğrenci kılığına giren porovokatörlerin gazladığı öğrencilerle birlikte eylemleri üniversite dışına da taşımaya çalışanlara polis izin vermemiş ve terör örgütleri ile bağı olanların gözaltına alınmasının ardından gösteriler son bulmuştu.

    PROVOKASYON YENİDEN BAŞLADI
    Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon girişimi yeniden başladı.

    EYLEMCİ ÖĞRENCİLER, TARİHİ BİNALARDAN BİRİSİNİN İKİ FARKLI KAPISI KIRDI
    Aralarında LGBT üyelerinin de bulunduğu eylemci öğrencilerin, akşam saatlerinde Güney Kampüs'te bulunan tarihi binalardan birisinin iki farklı kapısına zarar verdiği ve kapıyı kırarak bina içine girdiği öğrenildi. Pandemi riskine rağmen küçücük çadırlarda birden fazla öğrenci iç içe kaldığı bildirildi.

    Boğaziçi Üniversitesi yönetimi; güvenlik ve sağlık risklerini gözetilerek sabah erken saatlerde rektörlük kampüs girişlerine pazartesi sabah saat 07.00'ye kadar giriş kısıtlaması kararı aldı.

    30 ÇADIR KURULDU, KAMPÜSTE ALKOL TÜKETİLMEYE BAŞLANDI
    Sabah'ın haberine göre dün akşam eylemci öğrencilerin Güney Kampüs Meydanı'nda 30 kadar çadır kurduğu, izinsiz konser organize ettiği ve gizlice kampüse soktukları alkolleri tüketmeye başladığı öğrenildi.

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ UYARDI
        Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin eylemci öğrencileri uyardığı öğrenildi. Öğrencilerin dağılmaları, yaptıklarının yasal ve uygun olmadığı, kamusal alanı toplu halde izinsiz ve uygunsuz şekilde kullandıkları ifade edildi.

        ÇADIRLAR TOPLANMADI, TARİHİ BİNANIN KAPISI KIRILDI
        80-100 kadar eylemci öğrenci Güney Kampüs Meydanı'na kurmuş oldukları çadırlarını toplamayarak kalmakta ısrar ettiler. Eylemci öğrenciler, yine gece saatlerinde Güney Kampüs'te bulunan tarihi binalardan birisinin iki farklı kapısına zarar verdiği ve kapıyı kırarak bina içine girdikleri tespit edildi.

        KÜÇÜCÜK ÇADIRLARDA BİRDEN FAZLA ÖĞRENCİ İÇ İÇE KALIYOR
        Kamusal ortak kullanım alanı olan Güney Kampüs Meydanında toplu etkinlikler yapılması için izin alınması gerekiyor. Pandemi riskine rağmen küçücük çadırlarda birden fazla öğrencinin iç içe kalması da endişe yarattı.

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN GÜVENLİK VE SAĞLIK RİSKLERİ GEREKÇESİYLE KISITLAMA KARARI
        Boğaziçi Üniversitesi yönetimi; güvenlik ve sağlık riskleri gözetilerek sabah erken saatlerde kampüs girişlerine pazartesi sabah saat 07.00'ye kadar giriş kısıtlaması kararı aldığı öğrenildi.

        Gün içerisinde provokasyon süreçlerinde şimdiye kadar sürekli aktif olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Can Candan, Tolga Sütlü ve Ayfer Bartu Candan'ın kampüs kapısına dayanarak içeri girmek istediği ve kısıtlama sebebiyle içeriye alınmadığı bildirildi.
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