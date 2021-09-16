Trans Larin Kayataş sapkınca paylaşımlar yapınca doktorluktan men edildi: CHP'liyim diye atıldım

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sapkınca davranışlarda bulunan ve hastalarına kötü muamelede bulunan Larin Kayataş, doktorluktan atılınca "CHP'ye oy verdiğim için atıldım" yalanına sarıldı. Fondaş medya da (Sözcü, Cumhuriyet, Deutsche Welle (DW) Türkçe, T24, Birgün, Onedio, Tele1) bu yalanı vazife bilip kendi sitelerinde köpürttü.
Larin Kayataş sosyal medya paylaşımında yalanlarını sıraladı:
"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zorunlu hizmetimi yapmak üzere atandım. 1 yıldır acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapmaktaydım. Bugünden itibaren memuriyetten men edilip doktorluk görevime son verildi. 1 yıldır gerek hastane içi gerek hastane dışı sistematik baskıya ve mobbinge maruz bırakıldım. Atandığımın ertesi günü bir hastane personeli CİMER'e hakkımda şikayet dilekçesi yazıyor, hal ve hareketlerimi genel ahlaka uygun görmediği, doktorluk mesleğine yakışmadığını düşündüğü için. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de hukuken hiçbir dayanağı olmayan bu dilekçeye istinaden atandıktan sadece bir ay sonra 3 ay görevden uzaklaştırıyor, disiplin soruşturması açıyor.
SAPKIN LARİN'DEN KANITSIZ: CHP'YE OY VERDİM DİYE ATILDIM
Bir yılın sonunda önce bana kınama cezası öngörülüyor, ardından bugün gelen kağıtla da direkt memuriyetten men edilip hekimlik görevime son veriliyor. Tüm bu süreçte de 3 defa savunmaya çağrılıyorum. Bu savunmalarda bana sözel olarak, '8 Mart'a neden katıldınız?', 'Bu arada trans kadın mısınız?', 'Seçim gelince CHP'ye bas geç tweetinizle neyi amaçlıyorsunuz' gibi tamamen özel hayatımı ilgilendiren sorular soruluyor.
"GENEL AHLAK ADI ALTINDA BAŞKA BİR YAŞAM TARZI DAYATILAMAZ"