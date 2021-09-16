Trans Larin Kayataş sapkınca paylaşımlar yapınca doktorluktan men edildi: CHP'liyim diye atıldım

İki kişi oturup hakkımda karar verdi. Bu kararı verirken anayasaya baktılar mı? Hastaneye atandıktan 1 ay sonra bir personel beni 'hastanemizin adını küçük düşürecek, hal ve hareketleri doktorluk mesleğine uygun değil' diyerek CİMER'e şikâyet etmiş. Savunmamı yaparken bana bir memur, 'Bu hareketlerin doktorluk mesleğine yakışmıyor, senin adına ben utandım' dedi. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Mesleğimi icra ederken bir hatam olmadı. Sosyal medya hesaplarım benim özel hayatım. Birçok doktorun sosyal medya hesabı var. Onlara da bakıyorlar mı? Beni meslekten men edenler de beni neyle suçladıklarını bilmiyorlar. 'Trans bir kadın nasıl doktor olabilir' gibi sorularla karşılaşıyordum. Konumumu hazmedemiyorlardı." iddiasında bulundu.

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