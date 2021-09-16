Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2021 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 16:32
    ABONE OL

    Trans Larin Kayataş sapkınca paylaşımlar yapınca doktorluktan men edildi: CHP'liyim diye atıldım

    Larin Kayataş trans kadın olduğu ve CHP'ye oy verdiği için doktorluktan atıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada pornografik paylaşımlar yaparak ünlü olmaya çalışan Kayataş'ın hastalarıyla ilgilenmediği ve ahlaksızca yayınlar yaptığı nedeniyle meslekten atıldığı öğrenildi. Fondaş medyadan Sözcü, Cumhuriyet, Deutsche Welle (DW) Türkçe, T24, Birgün, Onedio, Tele1 gibi haber sitelerinde olayın siyasi olduğu yalanı öne çıkarıldı. Hastalarıysa fenomen olmaya çalışan Kayataş'a ateş püskürdü. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Larin Kayataş olayının aslı... Tam bir sapkın!

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sapkınca davranışlarda bulunan ve hastalarına kötü muamelede bulunan Larin Kayataş, doktorluktan atılınca "CHP'ye oy verdiğim için atıldım" yalanına sarıldı. Fondaş medya da (Sözcü, Cumhuriyet, Deutsche Welle (DW) Türkçe, T24, Birgün, Onedio, Tele1) bu yalanı vazife bilip kendi sitelerinde köpürttü.

    Larin Kayataş sosyal medya paylaşımında yalanlarını sıraladı:

    "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zorunlu hizmetimi yapmak üzere atandım. 1 yıldır acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapmaktaydım. Bugünden itibaren memuriyetten men edilip doktorluk görevime son verildi. 1 yıldır gerek hastane içi gerek hastane dışı sistematik baskıya ve mobbinge maruz bırakıldım. Atandığımın ertesi günü bir hastane personeli CİMER'e hakkımda şikayet dilekçesi yazıyor, hal ve hareketlerimi genel ahlaka uygun görmediği, doktorluk mesleğine yakışmadığını düşündüğü için. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de hukuken hiçbir dayanağı olmayan bu dilekçeye istinaden atandıktan sadece bir ay sonra 3 ay görevden uzaklaştırıyor, disiplin soruşturması açıyor.

    SAPKIN LARİN'DEN KANITSIZ: CHP'YE OY VERDİM DİYE ATILDIM

    Bir yılın sonunda önce bana kınama cezası öngörülüyor, ardından bugün gelen kağıtla da direkt memuriyetten men edilip hekimlik görevime son veriliyor. Tüm bu süreçte de 3 defa savunmaya çağrılıyorum. Bu savunmalarda bana sözel olarak, '8 Mart'a neden katıldınız?', 'Bu arada trans kadın mısınız?', 'Seçim gelince CHP'ye bas geç tweetinizle neyi amaçlıyorsunuz' gibi tamamen özel hayatımı ilgilendiren sorular soruluyor.

    "GENEL AHLAK ADI ALTINDA BAŞKA BİR YAŞAM TARZI DAYATILAMAZ"

        Bu ülkede 8 Mart'a katılmak, CHP'ye oy verdiğini belirtmek, trans kadın olmak ne zamandan beri suç sayılıp doktorluk görevini yapmaya engel oluyor? Sosyal medya paylaşımlarımın genel ahlaka uygun olmadığı, devlet memurunun hal ve hareketlerine yakışmadığı, bir genç kadın olarak ahlaklı olmam gerektiği söyleniyor. Halbuki özel hayatımda neler yapabileceğime kimse karışamaz! Devlet memurluğu bahane edilerek özel hayatıma müdahale edilemez! Genel ahlak adı altında başka bir yaşam tarzı dayatılamaz! Toplumun bir kesimi tarafından 'ahlaksız, iffetsiz' olarak görülmem doktorluk yapmama engel olamaz! Mesleğimi yaparken en ufak bir hatam yok, tıpkı diğer doktorlar gibi mesleğimi severek yapıyorum. Üstelik pandemi gibi bir dönemde sağlık sisteminde doktorlara bu kadar ihtiyaç varken var olan doktorları da özel hayat bahane edilerek görevden uzaklaştırmak kabul edilemez.

        AHLAK DIŞI DAVRANIŞLARI BÖYLE SAVUNDU: CİNSELLİĞİMİ ÖZGÜRCE YAŞIYORUM

        Şu an resmen sosyal ölüme mahkum edildim. Fen Lisesi'nden dereceyle mezun olup, Çapa Tıp'ı da bir gün bile uzatmadan 6 yıllık eğitim sonucunda doktor olarak mezun oldum. Yıllardır tek başıma verdiğim bütün emekler çöp oldu. Sebebi ise kendim olmak, kendi istediğim hayat tarzını sürdürmek, genel ahlak adı altında uygulanan sistematik baskıyı reddedip cinselliğini özgürce yaşayan bir kadın olmam.

        KARA PROPAGANDAYA BAŞLADI: TÜRKİYE LAİKTİR, KARAR POLİTİKTİR

        Verilen bu karar politiktir ve onlar gibi yaşamayan onlar gibi hayat tarzı olmayan herkese bir gözdağı tehdittir. Ortada büyük bir insan hakkı ihlali ve hukuksuzluk var. Bana karşı yapılan bu sistematik baskının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devletidir. Ve Anayasa ile yönetilmektedir" diyerek bitiren doktor Kayataş, gerekli yasal süreci başlatacağını da söyleyerek, "Bu güne kadar birçok haksızlıkla mücadele ettim bugünden itibaren de etmeye devam edeceğim."

        CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK İÇİN BAĞIŞ TOPLADI

            Larin Kayataş (önceki adı Toprak Cingöz) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) 5. sınıf öğrencisiyken cinsiyet değiştirme (trans) ameliyatı olabilmek için bağış hesabı açmış olmasına rağmen LGBT olmadığını iddia ediyor.

            MUAYENEDE KADIN HASTAYLA İLGİLENMEYİP TELEFONLA UĞRAŞTI

            Bir kadın hastası Kayataş'ın tweetine yorum yazıp kendisinin doktorluk yapmadığını vurgulayarak, "Size muayene olduğumda 'bu nasıl iş' dediğimi hatırlıyorum. Karşısınızda gözyaşı dökerken sorularıma cevap vermektense uzun tırnaklarınızın telefonda çıkarttığı sesi dinledim. Yüzüme bakmayıp telefonla ilgileniyordunuz" iddiasında bulundu.

            BELGELERİ AÇIKLA: ŞEKER HASTASINI KOMAYA SOKTUĞU İÇİN DOKTORLUKTAN ATILDI

            Bir diğer kullanıcı da Larin Kayataş'ın doktorluktan men edilmesinin belgesini paylaşmasını istedi. Kadın kullanıcı, Kayataş'ın şekeri düşen bir hastayı bekleme odasına gönderip unuttuğu için hastanın komaya girmesine neden olmaktan dolayı doktorluktan atıldığını söyledi.

            ÇEVİR KAZI YANMASIN: BEN UTANILACAK BİR ŞEY YAPMADIM KONUMUMU HAZMEDEMİYORLARDI

                Fondaş Cumhuriyet gazetesine konuşan Kayataş, "Bir canlıyı mı öldürdüm de bu kadar ağır bir ceza verildi. Bütün emeklerim boşa gitti. Bu ülkede 8 Mart'a katılmak, CHP'ye oy verdiğini belirtmek, trans kadın olmak ne zamandan beri suç sayılıp doktorluk görevini yapmaya engel oluyor? Bu kadar ileriye gideceklerini tahmin etmezdim.

                İki kişi oturup hakkımda karar verdi. Bu kararı verirken anayasaya baktılar mı? Hastaneye atandıktan 1 ay sonra bir personel beni 'hastanemizin adını küçük düşürecek, hal ve hareketleri doktorluk mesleğine uygun değil' diyerek CİMER'e şikâyet etmiş. Savunmamı yaparken bana bir memur, 'Bu hareketlerin doktorluk mesleğine yakışmıyor, senin adına ben utandım' dedi. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Mesleğimi icra ederken bir hatam olmadı. Sosyal medya hesaplarım benim özel hayatım. Birçok doktorun sosyal medya hesabı var. Onlara da bakıyorlar mı? Beni meslekten men edenler de beni neyle suçladıklarını bilmiyorlar. 'Trans bir kadın nasıl doktor olabilir' gibi sorularla karşılaşıyordum. Konumumu hazmedemiyorlardı." iddiasında bulundu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bakan açıkladı: İşte güncel tablo
                Haberler Güncel Trans Larin Kayataş sapkınca paylaşımlar yapınca doktorluktan men edildi: CHP'liyim diye atıldım
                    SON DAKİKA