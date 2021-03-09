Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından bir takım karanlık odaklar harekete geçerek provokatif eylemlere imza attı.
Türkiye'yi yeniden karanlık günlerine çekmek isteyen, ikinci bir Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşan başta CHP, HDP, PKK ve LGBTİ mensubu şer odakları, rektör atamasını bahane edip sokakları karıştırmanın peşine düştü.
RESMİ HESAP ASKIYA ALINDI
Yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından bir hamle de sosyal medya platformu Twitter'dan geldi.
Twitter, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı. "@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.
TWITTER SAFINI BELLİ ETTİ
Sosyal medya platformunun bu skandal hamlesi "Twitter safını belli etti" şeklinde yorumladı.