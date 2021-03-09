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    • 10.03.2021 01:14
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    Dijital faşist safını belli etti! lüğü'ne ait resmi hesap kapatıldı

    'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek sokakları karşıtırma peşine düşen provokatörlerin ardından bir skandal hamle de 'dan geldi. Sosyal medya platformu Twitter, lüğü resmi hesabını erişime kapatarak safını belli etti.

    takvim.com.tr


    Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından bir takım karanlık odaklar harekete geçerek provokatif eylemlere imza attı.

    Türkiye'yi yeniden karanlık günlerine çekmek isteyen, ikinci bir Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşan başta CHP, HDP, PKK ve LGBTİ mensubu şer odakları, rektör atamasını bahane edip sokakları karıştırmanın peşine düştü.



    RESMİ HESAP ASKIYA ALINDI
    Yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından bir hamle de sosyal medya platformu Twitter'dan geldi.

    Twitter, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı. "@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.



    TWITTER SAFINI BELLİ ETTİ
    Sosyal medya platformunun bu skandal hamlesi "Twitter safını belli etti" şeklinde yorumladı.

        ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİ, ÜLKEMİZDE SİYASETE MÜDAHALE ETMEYE YELTENDİ
        Öte yandan Twitter'ın taraflı tutumu tepkileri de beraberinde getirdi. ABD seçimlerine müdahale ederek Donald Trump'ın söylemlerini engelleyen daha sonrasında da hesabını askıya alan sosyal medya platformu ülkemizde de siyasete müdahale etme çabalarına girişti.

        SOYLU VE BAHÇELİ'YE ENGEL
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi provokasyonlarına yönelik attığı tweetleri engellemişti.

        Soylu, tweet'inde 'LGBT sapkını' yazdığı için, Bahçeli'nin Boğaziçi eylemlerine ilişkin tweet'i de 'nefret suçu' kapsamında görülerek kısıtlanmıştı.



        "DİJİTAL FAŞİZME KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"
        Yaşanan tüm bu gelişmeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden uyarısını yaptığı "Dijital Faşizm" konusunu akıllara getirdi. Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" demişti.
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