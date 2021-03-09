



RESMİ HESAP ASKIYA ALINDI

Yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından bir hamle de sosyal medya platformu Twitter'dan geldi.



Twitter, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı. "@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.