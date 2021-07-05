Boğaziçi'nde 'Kabe' provokasyonu: Öğrenci görünümlü provokatörler 'afişi kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait' demişler
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin görülen davada tanık ifadeleri alındı. Söz konusu skandal afişte Kabe fotoğrafının etrafında Şahmeran ve LGBTİ flamaları gördüğünü belirten güvenlik görevlisi "Öğrencilerden Sena Nur Baş ve Hazar Koloncalı 'Kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait' dediler" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebini reddederek, değerlendirilmesi için Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Sonrasında sergide bu tarz bir resim kullanıldığını öğrendiklerini ifade eden Çepni, "Bu resimle ilgili eski mezunlarımızdan da dahil birçok şikayet geldi. Gidip sergidekileri ikaz ettik. Saat 17.00 gibi resmin kaybolduğunu öğrendik. Resim kaybolduğu için tutulan tutanağa imza attım. Resmi kimin astığını bilmiyorum. Ben gördüğümde asılıydı." dedi.
"KALDIRMIYORUZ, SORUMLULUK BİZE AİT"
Öğrencileri, afiş konusunda uyardığını ifade eden Kardoğan, "Öğrencilerden Sena Nur Baş ve Hazar Koloncalı 'Kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait' dediler. Bir süre sonra başkası da geldi, İslam dinine hakaret içerdiği için resmi asanlara tepki gösterdi. Ben de bu durumu üstlerime ilettim." diye konuştu.