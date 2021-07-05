Boğaziçi'nde 'Kabe' provokasyonu: Öğrenci görünümlü provokatörler 'afişi kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait' demişler

Sonrasında sergide bu tarz bir resim kullanıldığını öğrendiklerini ifade eden Çepni, "Bu resimle ilgili eski mezunlarımızdan da dahil birçok şikayet geldi. Gidip sergidekileri ikaz ettik. Saat 17.00 gibi resmin kaybolduğunu öğrendik. Resim kaybolduğu için tutulan tutanağa imza attım. Resmi kimin astığını bilmiyorum. Ben gördüğümde asılıydı." dedi.