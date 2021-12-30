Devlet Bahçeli’den ’İmamoğlu görevden alınmalı mı?’ sorusuna çarpıcı cevap

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTİYOR GİBİ"

Millet İttifakı'nın olası Cumhurbaşkanı adayı hakkında, "Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı. Bu kapsamda kıran kırana bir rekabet olduğu açıktır" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu devamlı 'İttifak uygun bulursa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım' diyor. İsimleri adaylık için geçen büyükşehir belediye başkanlarına ise olumlu bakmıyor. İstanbul ve Ankara'ya hizmet etme sorumlulukları olduğunu ara ara ifade ediyor. Buna karşılık İmamoğlu en başta İP Başkanını dolduruşuna gerek fiili adaymış gibi ortalıkta geziyor. Büyükşehir Belediyesindeki makamına da boş zamanlarda uğruyor. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır. Belediye hizmetleri aksamaktadır. CHP'deki koltuk savaşları, zillet ittifakının çıkar ve ikbal özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını açıklayacak hazırlığı yoktur. Cesaret yoktur. Kararı yoktur. İşleri güçleri polemik, dedikodu" ifadelerini kullandı.

"CHP DAĞILDI, İP İSTİKAMETİ KAYBETTİ, HDP İLE PKK'YI AYIRT ETMEK İMKANSIZ"

Muhalefetin 2021 yılı siyasi performanslarını da değerlendiren MHP lideri, "2021 yılında CHP sınıfta kaldı. Siyaseten dağıldı, ahlaken havlu attı. İP istikametinden şaştı. Fikirsizliği, kimliksizliği, hedefsizliği, siyaseti okumadaki acizliği, milli konulardaki mütereddit tavrı, bölücülerle girdiği karanlık ilişki ağları İP'in gerçek yüzünü deşifre etti. HDP'de ise değişim zaten beklenmiyordu, yine PKK terör örgütünün dümen suyundan gitti. PKK ile HDP'yi ayırt etmek artık imkansız hal aldı. CHP, İP, HDP ve diğerlerinin Türk milletine sadece ve sadece seçim, referandum, sonra bir kez daha seçim sarmalından başka bir vaatleri yoktur" diye konuştu.