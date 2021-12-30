Devlet Bahçeli’den ’İmamoğlu görevden alınmalı mı?’ sorusuna çarpıcı cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin birçok konuyu değerlendirdi. İçişleri Bakanlığını İBB'ye özel teftiş soruşturmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BU HIYANET HİÇBİR KALIBA SIĞMAYACAK KADAR CİDDİDİR"
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için başlattığı özel teftiş hakkında konuşan Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse hukuktan bağımsız değildir. Bir defa bu temel ilke üzerinde herkesin görüş birliği sağlaması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili iddialar vahimdir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne işi vardır? Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hıyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir" dedi.
"SUÇLUYSA GÖREVDEN ALINMALI"
Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevinden alınmasını mı istiyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftişinden suçu olmayanın rahatsız olmasına gerek de yoktur. Eğer suç varsa cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilemeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua bereketidir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği il ve ilçe ziyaretleri gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir."