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    • 04.01.2022 10:42
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    Orman yangınlarıyla mücadelede flaş gelişme! Bakanlık açıkladı: İhale süreci başlatıldı

    Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığı, "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Orman yangınlarıyla mücadelede flaş gelişme!

    Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle yaz aylarında sabotaj ve doğal koşullar sonucu yaşanan orman yangınlarına karşı mücadele için ihaleye çıkılan uçak ve diğer araçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Orman yangınlarıyla mücadelede flaş gelişme! Bakanlık açıkladı: İhale süreci başlatıldı
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