AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in dini değerlere saldırmasına tepki: Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor

"ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ"

Özgür Özel Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi.

Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." dedi.

"CUMHURİYET'E FAYDASI YOK"

Özel "Ortaçağ düşüncesine yönelmenin Cumhuriyet'e faydası yok. Tamamen yanlış bir işi benimseyip 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil... Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince... Okuduğunu anlamaz tabii..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN SONRA BİR SKANDAL DAHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak, "Orta çağ düşüncesi" demesinin ardından bir skandal da CHP'li yönetici Fatoş Birinç'ten geldi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan görevli olduğu öğrenilen Fatoş Birinç 'Allah'ı hedef alarak skandal sözler sarfetti.