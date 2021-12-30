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    • 31.12.2021 00:52
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in dini değerlere saldırmasına tepki: Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor

    Son dakika haberleri... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 4-6 yaş Kur'an kursları üzerinden Diyaneti hedef aldı. Sıbyan mektepleri ve Kur'an kurslarına yönelik "Orta çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özgür Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Ömer Çelik, "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 4-6 yaş Kur'an kursları üzerinden Diyaneti hedef aldı.

    Sıbyan mektepleri ve Kur'an kurslarına yönelik "Orta çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özgür Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

    "VESAYETİN ORTA ÇAĞI"
    Ömer Çelik, "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu…" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL İFADELERİ
    Özgür Özel skandal sözlerle Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur'an kurslarına saldırdı.

    "ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ"
    Özgür Özel Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi.

    Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." dedi.

    "CUMHURİYET'E FAYDASI YOK"
    Özel "Ortaçağ düşüncesine yönelmenin Cumhuriyet'e faydası yok. Tamamen yanlış bir işi benimseyip 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil... Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince... Okuduğunu anlamaz tabii..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    ÖZEL'DEN SONRA BİR SKANDAL DAHA
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak, "Orta çağ düşüncesi" demesinin ardından bir skandal da CHP'li yönetici Fatoş Birinç'ten geldi.

    CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan görevli olduğu öğrenilen Fatoş Birinç 'Allah'ı hedef alarak skandal sözler sarfetti.

        Fatoş Birinç dine kin kustuğu çirkin paylaşımda şunları söyledi:

        "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

        FATOŞ BİRİNÇ CHP'DE YÖNETİCİLİK YAPIYOR
        Dini değerleri aşağılayarak 'Allah'ı hedef alan Fatoş Birinç'in sosyal medya profilinde yaptığı bilgilendirmede CHP Bursa İl Başkanlığı'nda yöneticlik yaptığı görevli olduğu görüldü.

        Birinç'in bilgilerinde, "CHP Bursa İl Başkanlığı'nda Eğitim Sekreteri, CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan Bursa İl Kadın Kolları Başkanı ve CHP'de Parti Eğitmeni" ifadeleri yer aldı.
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        Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in dini değerlere saldırmasına tepki: Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor
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