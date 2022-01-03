CHP'li İBB'deki terörist kadrosu skandalı büyüyor! PKK üyesi sekreterin akrabası kırmızı kategori ile aranıyor

İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman'ın PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam etmesi muhtarları ayağa kaldırmıştı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Sevtap Ayman'ın 2013 yılından itibaren evli olduğu İ.A'nın ablasının 1992 yılında Kars'ın Digor İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduktan sonra 1993 yılında PKK/KCK terör örgütü kırsal alanına katılan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın olduğu ortaya çıktı.
Kadriye Sayın'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 1993-1999 yılları arasında sözde Botan Sahada takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2000-2008 yılları arasında Irak' ın kuzeyi Haftanin-Zap bölgelerinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2008 yılında Irak' ın kuzeyinde Metina bölgesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2013 yılında Irak' ın kuzeyi Zap bölgesinde terör örgütü içerisinde sorumlu olduğu, 2015 yılında Irak' ın kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütünün kadın yapılanması YJA- Star içerisinde sözde 5'li yürütmede yer aldığı öğrenildi.