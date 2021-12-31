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    • 31.12.2021 09:43
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    • 31.12.2021 10:13
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    İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK tehlikesi! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kandil'i İBB'ye taşıma talimatı belgelendi

    Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) başkan ve üyesi 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede DİAYDER yöneticilerinin CIA kuklası İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’la yakın ilişkide olduğu görülüyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından Saltık'a bizzat talimat verildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Altan ile bir araya gelmesiyle gündem olan Saltık, AB federal bütçesinden desteklenen National Endowment for Democracy (NED)’de de eğitimcilik yapmıştı. NED, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak alıyor. İşte İBB'ye yerleşen PKK'lılar ile ilgili yeni gelişmeler...

    İmamoğlu’nun Kandil’i İBB’ye taşıma talimatı belgelendi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK'lı teröristleri yerleştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, iddianamaye yansıyan bilgilerinde bu işin tam göbeğinde olduğu kesinleşti.

    İMAMOĞLU, SALTIK'A DİAYDER'LE GÖRÜŞ TALİMATINI VERDİ

    DİAYDER'e yönelik yürütülen terör soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 335 sayfalık iddianame, mahkemece kabul edildi.

    İddianamede, DİAYDER'in referansıyla İBB'de işe alınan örgüt üyesi ve sempatizanların, aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdikleri, ramazan kolilerinde DİAYDER'e yıllardır özel kontenjan ayrıldığı dikkat çekiyor.

        İddianamede yer alan ifadelere göre DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile Hatice Parlar isimli şahıs dağıtılacak Ramazan kolileri hakkında konuşuyor. Baran konuşma sırasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'la toplantı yapacaklarını da belirtiyor. Baran, Saltık'a kendileriyle görüşmesi için talimat verildiğini de aktarıyor. Yavuz Saltık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de görevlendirdiği kilit isimlerin başında geliyor.

        İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, Özel Kalem Müdürü olarak atadığı Yavuz Saltık'ı daha sonra bir daha da yanından ayırmadı. Saltık, 2019 yılında önce İBB Özel Kalem Müdürlüğüne ardından da İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atandı.

        ULUS DEVLET DÜŞMANI NED'DE ÇALIŞMIŞ

        Saltık'ın özgeçmişinde Arı Hareketi, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı gibi yabancı sivil toplum kuruluşları bulunduğu saptandı. IRI ve NDI, Amerikan Demokrasi Vakfı (NED)'na bağlı olarak çalışıyor. ABD Federal Bütçesi'nden tahsisat alan NED, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak alıyor. NED, Türkiye'de 'bağımsız medya'yı 2016-2019 yıllarında 682 bin 400 dolar fonlamıştı.

        ŞİKE KUMPASININ DESTEKÇİSİ

            Aynı zamanda Trabzon Fikir Kulübü'nün de kurucusu olan Saltık, Futbolda Şike Davası süreçlerinde de ismini sıkça duyurmuştu. Yargıtay 2014'te eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında verilen örgüt ve şike suçlarından verilen hapis kararlarını onaylamıştı. Türkiye Fair Play Platformu Önderliğinde temiz futbol eylemi yapan grup, Yargıtay'ın kararını lokum dağıtarak kutladılar. Grup adına konuşan Türkiye Fair Play Platformu sözcüsü Yavuz Saltık, Yargıtay'ın verdiği karardan dolayı memnun olduklarını belirterek Aziz Yıldırım'ın ceza almasını da istemişti.

            AĞABEYİ AHMET ALTAN

            Saltık, 'Darbeye teşebbüs' ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan ceza almış gazeteci-yazar Ahmet Altan ile bir araya geldi. Görüşmelerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Saltık, Altan ile çekildikleri fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Altan ile dünü, bugünü ve yarını konuştuk. Biraz edebiyat, biraz roman ve biraz da sosyoloji..."

            İŞTE TAPELERE YANSIYAN O GÖRÜŞME

            HATİCE PARLAR: İBB Ramazan'da koli dağıtacak. Ramazan kolisi, bizden de isim listesi istedi. Sizin geçen sene verdiğiniz isim listesi bizde kayıtlı halen. Bunların üzerinde başka aileler var mı? Bize 300-400 aile daha gönderebilir misiniz?

            EKREM BARAN: Ya şimdi bunu sana söyleyeyim. Geçen sene zaten şeye bakarsan, mesela hani bizim şu anda az da olsa sana gönderdiğim şeylere bakarsan mesela, hani diyelim ki Sultanbeyli var, Ümraniye var, Esenyurt var, yani İstanbul'un her yerinde bizim Şeydalar var biliyor musun? Ben şöyle yapmıştım mesela, onlara dedi 10 isim verirse ne yapıyor, 200 kişi, mesela diyelim ki, 20 kişi verirse isim ne yapıyor 400 kişi yapıyor. Yani bak biz geçen sene bir olumsuzluk yaşadık. Verdiğimiz isimler bazıları iki sefer, diyelim ki az da olsa yardım edildi. Bazılarına hiç ulaşmadı. Bu seferde biz sıkıntıya giriyoruz.

            HATİCE PARLAR: Ya aslında isimler yazılıyor, ben geçen sene olmadığım için.

            EKREM BARAN: Eğer istersen ben Çarşamba notlarıma bakayım, sizin ile Çarşamba günümü görüşecektik?

            HATİCE PARLAR: Hayır Salı günü

            EKREM BARAN: O zaman Çarşamba günü Yavuz Bey ile görüşeceğim. Bu sosyal yardımlaşmadan sorumlu olan.

            HATİCE PARLAR: Ben onu tanımıyorum.

            EKREM BARAN: Başkanı ziyarete gittiğimizde, onlara bir talimat verildi. Bizim ile konuşması için. Biz bu toplantıyı yapalım ondan sonra seni bilgilendireyim.

            HATİCE PARLAR: Tamam olur.

            CIA KUKLASI İBB'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLDU

                CHP'li İmamoğlu, tepe kadrolarda FETÖ ve CIA bağlantılı kişilerle kol kola yürüyor. O kadrolara getirdiği isimlerden biri de Yavuz Saltık. İşte Yavuz Saltık ismini gündeme taşıyan olay ve Saltık'ın kirli geçmişi...

                İBB DAİRE BAŞKANI YAVUZ SALTIK FETÖ'CÜ AHMET ALTAN'LA BİR ARADA

                İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının etkili isimlerinden FETÖ'cü Ahmet Altan'la bir araya geldi. Saltık, Altan'la çekildiği fotoğrafını "Ahmet Altan ile dünü, bugünü ve yarını konuştuk. Biraz edebiyat, biraz roman ve biraz da sosyoloji…" notuyla paylaştı.

                PEKİ KİM BU YAVUZ SALTIK?

                FETÖ'cü Ahmet Altan'la bir araya gelen Yavuz Saltık, geçmişi de soru işaretleriyle dolu bir isim.

                CIA BAĞLANTILI YAVUZ SALTIK

                Ziyaret ve yapılan paylaşım sonrasında Saltık'ın özgeçmişi de gündeme geldi. Özellikle istihbarat servisleri ile yakınlığı bilinen ABD ve Alman STK'larında ve vakıflarında görev yapması, Saltık ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İlgili bölüm Saltık'ın kişisel internet sitesindeki özgeçmişinde şu şekilde aktarıldı "ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneğinin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı."

                CIA TAŞERONU NED

                Yavuz Saltık'ın özgeçmişinde yer alan IRI ve NDI, Amerikan Demokrasi Vakfı (NED)'na bağlı olarak çalışıyor. ABD'nin Reagan'ın Başkanlığıyla 1980'de başlattığı demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak için oluşturduğu kuruluşların başında NED geliyor. İstihbarat topluyor, para karşılığında ajan devşiriyorlar.

                Dağıttıkları para ise Amerikan ederal Bütçesi'ne ait. Vietnam, Laos, Myanmar gibi ülkelerde 25 yıl CIA adına görev yapan Ralph Mcgehee, anılarını yazdığı, "Deadly Deceit My 25 Years in the CIA" isimli kitabında, ABD Kongresi tarafından kurulan NED hakkında şunları söylüyor: "CIA, yabancı ülkelerde iç karışıklığa yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir çok işlevi, NED fonuna transfer ederken örtülü yürütülen operasyonlara ek olarak 'Uluslararası Kalkınma Ajansı' ve 'Birleşik Devletler İstihbarat Ajansı'nı da NED ile koordineli çalıştırdı."

                NED'in başını çektiği bu kuruluşlar fonladığı hükümet dışı kuruluşlarla (Non-Governmental Organizations-NGO) ulus devletleri bu gruplara karşı hedef haline getiriyor. ABD Kongresi karar alıyor, para AID (Amerikan Yardım Teşkilatı) veya NED'e veriliyor; AID veya NED ise, doğrudan veya NED'e bağlı aracı kuruluşlar üzerinden yerellere aktarıyor. NDI ve IRI'ya Yugoslavya'nın bölünme sürecinde de rastlanabiliyor. 1999'da Amerikan Kongresi, Sırbistan'ın 'demokratikleştirilmesi' amacına 35 milyon dolar tahsis etmişti. Bu fonları dağıtma görevinin öncelikle IRI'ye ve NDI'ye, yani National Democratic Institute'e verildiği ortaya çıkmıştı.

                    NDI internet sitesinde 1983 yılından itibaren 130'dan fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklıyor. NDI nasıl finanse edildiğini şu cümleyle açıklıyor: "Ulusal Demokratik Enstitünün programları, NED, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer uluslararası kalkınma ajansları ve özel bağışlar da dahil olmak üzere 160'dan fazla kuruluş tarafından desteklenmiştir."

                    IRI da 1983'te kurulmuş bir kuruluş. Sitesinde 100'den fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklayan IRI'nın yönetim kurulunda ABD'li senatörler de yer alıyor. IRI da NDI gibi aynı kaynaklardan finanse ediliyor. Sitede konuyla ilgili şunlar yer alıyor: "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, NED, bir dizi Avrupa vakıf ve yardım kuruluşu ve diğer Batı ülkelerinden ve Birleşmiş Milletler'den hibe yoluyla fon alır."

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                    İmamoğlu’nun Kandil’i İBB’ye taşıma talimatı belgelendi
                    Haberler Güncel İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK tehlikesi! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kandil'i İBB'ye taşıma talimatı belgelendi
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