İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK tehlikesi! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kandil'i İBB'ye taşıma talimatı belgelendi

EKREM BARAN: Ya şimdi bunu sana söyleyeyim. Geçen sene zaten şeye bakarsan, mesela hani bizim şu anda az da olsa sana gönderdiğim şeylere bakarsan mesela, hani diyelim ki Sultanbeyli var, Ümraniye var, Esenyurt var, yani İstanbul'un her yerinde bizim Şeydalar var biliyor musun? Ben şöyle yapmıştım mesela, onlara dedi 10 isim verirse ne yapıyor, 200 kişi, mesela diyelim ki, 20 kişi verirse isim ne yapıyor 400 kişi yapıyor. Yani bak biz geçen sene bir olumsuzluk yaşadık. Verdiğimiz isimler bazıları iki sefer, diyelim ki az da olsa yardım edildi. Bazılarına hiç ulaşmadı. Bu seferde biz sıkıntıya giriyoruz.

HATİCE PARLAR: Ya aslında isimler yazılıyor, ben geçen sene olmadığım için.

EKREM BARAN: Eğer istersen ben Çarşamba notlarıma bakayım, sizin ile Çarşamba günümü görüşecektik?

HATİCE PARLAR: Hayır Salı günü

EKREM BARAN: O zaman Çarşamba günü Yavuz Bey ile görüşeceğim. Bu sosyal yardımlaşmadan sorumlu olan.

HATİCE PARLAR: Ben onu tanımıyorum.

EKREM BARAN: Başkanı ziyarete gittiğimizde, onlara bir talimat verildi. Bizim ile konuşması için. Biz bu toplantıyı yapalım ondan sonra seni bilgilendireyim.

HATİCE PARLAR: Tamam olur.

CIA KUKLASI İBB'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLDU