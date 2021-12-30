Nedim Şener, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a kötü bir gece yaşattı: Tarık Toros ile yıllarca çalışan biri olduğun için kafan FETÖ’cüler gibi çalışıyor

Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde İBB'deki terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, CHP'nin; HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını öne sürmüştü.
Şener'in, ülke gündemine düşen söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi. Şener, iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak iddiasını ispatladı.
"TARIK TOROS'LA YILLARCA ÇALIŞTIĞIN İÇİN KİM OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM BEN SENİN"
Ongun FETÖ'cülerin Ergenekon iddianamesini örnek göstererek, "Bir zamanlar Nedim Şener de teröristti" sözlerini sarf etti. Ongun'un bu hatalı manevrasını iyi yakalayan Şener, "Yahu sen olmayan bir Ergenekon terör örgütüyle PKK'yı kıyaslayacaksın be. Senin kafan FETÖ'cüler gibi çalışıyor. Çünkü Tarık Toros'la yıllarca çalıştığın için kim olduğunu çok iyi biliyorum ben senin. İnsan bu kadar yalan rahat söyleyen bir insana hakikaten dayanamaz. Benim özgürlüğüm için gelmiş. Sen orada ne oluyor ne bitiyor diye haber almaya gelmişsindir" yanıtını verdi.
NEDİM ŞENER'DEN MURAT ONGUN'A: BELEDİYEDEN HABERSİZSİN