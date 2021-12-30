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    • 30.12.2021 09:15
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    • 30.12.2021 10:07
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    Nedim Şener, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a kötü bir gece yaşattı: Tarık Toros ile yıllarca çalışan biri olduğun için kafan FETÖ’cüler gibi çalışıyor

    Ünlü gazeteci Nedim Şener, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bölücü terör örgütü PKK bağlantılı personellere ilişkin çok dikkat çekici bilgiler verdi. İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına bağlanan Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, Şener ile sözlü tartışmaya girişti. Ongun'un açıkça hem yalan söylediğini hem de olayları çarpıttığını vurgulayan Şener, "Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama" diye çıkıştı. Tartışmanın en can alıcı kısmıysa Şener'in FETÖ'cü firari Tarık Toros ile ilgili sözleriydi: "Senin kafan FETÖ'cüler gibi çalışıyor. Çünkü Tarık Toros'la yıllarca çalıştığın için kim olduğunu çok iyi biliyorum ben senin" Haberin detayları...

    Nedim Şener Murat Ongun’a kötü bir gece yaşattı

    Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde İBB'deki terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, CHP'nin; HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını öne sürmüştü.

    Şener'in, ülke gündemine düşen söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi. Şener, iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak iddiasını ispatladı.

    "TARIK TOROS'LA YILLARCA ÇALIŞTIĞIN İÇİN KİM OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM BEN SENİN"

    Ongun FETÖ'cülerin Ergenekon iddianamesini örnek göstererek, "Bir zamanlar Nedim Şener de teröristti" sözlerini sarf etti. Ongun'un bu hatalı manevrasını iyi yakalayan Şener, "Yahu sen olmayan bir Ergenekon terör örgütüyle PKK'yı kıyaslayacaksın be. Senin kafan FETÖ'cüler gibi çalışıyor. Çünkü Tarık Toros'la yıllarca çalıştığın için kim olduğunu çok iyi biliyorum ben senin. İnsan bu kadar yalan rahat söyleyen bir insana hakikaten dayanamaz. Benim özgürlüğüm için gelmiş. Sen orada ne oluyor ne bitiyor diye haber almaya gelmişsindir" yanıtını verdi.

    NEDİM ŞENER'DEN MURAT ONGUN'A: BELEDİYEDEN HABERSİZSİN

        Tartışmalar bugün canlı yayına taşındı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için Şener'in konuk olduğu Haber Global yayınına bağlandı.

        Ongun, Şener'in gündeme taşıdığı iddianamenin henüz kabul edilmediğini ve gizli bir belge olduğunu söyledi. Şener kendisinin belgeyi gazetecilerden tahsis ettiğini, eski bir gazeteci olarak Ongun'un içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ifade etti.

        24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.

        ONGUN İMAMOĞLU'NU KANDIRIYOR MU?

        Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Kandırıyorsun adamı. Yazık adama." diye konuştu.

        "BENİM ADIMI HER ANDIĞINDAN CEVABI YAPIŞTIRIRIM"

            Tartışma devam ederken Ongun'un konuyu çarpıtmaya çakıştığını öne süren Şener, "İddianamedeki iddialara cevap versin, benim adımı her andığından cevabı yapıştırırım. Sağa sola laf yetiştirme. Adam gibi belediyeyi yönet." tepkisinde bulundu.

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            Haberler Güncel Nedim Şener, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a kötü bir gece yaşattı: Tarık Toros ile yıllarca çalışan biri olduğun için kafan FETÖ’cüler gibi çalışıyor
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