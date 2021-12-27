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    • Güncel
    • 27.12.2021 20:46
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    • 27.12.2021 20:55
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    İBB'ye terör teftişi İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti! Yine şaşırtmadılar

    Son dakika haberi... CHP yönetiminde olan İBB'de işe alınan terörle iltisaklı kişilerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'özel teftiş' kararı, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti. Daha önce pekçok kez olduğu gibi yine terör örgütüyle ilişkili kişilere kalkan olan kurum yaptığı açıklamada 'seçmen iradesine saygı' vurgusu yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu açıklamayı kendi hesabından paylaştı.

    İBB’ye terör teftişi İstanbul Tabip Odası’nı rahatsız etti

    İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

    İSTANBUL TABİP ODASI 'TEFTİŞTEN' RAHATSIZ
    Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası, söz konusu karardan rahatsız oldu.

    KAFTANCIOĞLU'NDAN DESTEK GECİKMEDİ
    Kurumun sosyal medya hesabından yapılan, "AK Parti'nin İstanbul'da uğradığı yenilgiyi artık hazmetmesi ve seçmen iradesine saygı göstermeyi öğrenmesi gerekir" başlıklı açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaştı.

    PKK'lı teröristin ölümü için "İnsanlık kaybetti" diyen ve MLKP terör örgütünün kurucusuna selam durmasıyla gündeme gelen Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın" açıklamasında bulunmuştu.

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    Haberler Güncel İBB'ye terör teftişi İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti! Yine şaşırtmadılar
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