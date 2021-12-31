Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: CHP kriz odağıdır, kaos kuluçkasıdır, yalan makinesidir

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bahçeli "Erken seçim olursa kur iner diyen birisine ne söylesek nafile" diyerek Zira gafile kelam nafile kelam. Kılıçdaroğlu'na bakarsak, bu model sürdürülemez. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte, buna bağlı zamların arka arkaya geleceğini söylüyor. Bir yanda faiz artışını eleştiriyor, sonra dönüp faizi niye indiriyorsunuz diye hezeyan nöbetleri geçiriyor. CHP'nin ekonomi anlayışı Duyun-u Umumiye mantığıyla aynıdır. Akıl hocaları bir dönemin karanlık isim Kemal Derviş ve onun çırağı Faik Öztrak'tır. Kur artmasın gerekçesiyle, "faizler yükseltilmiş" olsaydı, bu yükselen faizin vatandaşlarımıza, üretim yapımıza, ekonomik sisteme ağır bir külfeti olmayacak mıydı? Hala sıcak para yoluyla kurun baskılanacağı ve bu kanalla enflasyonun düşeceği mi zannediliyor? Bundan sonra asıl gündem ve hedef döviz kurunu stabilize etmektir. Bunun çaresi de cari açığı fazlaya çevirmek, bir başka ifadeyle borç stokunu aşağıya çekmektir. Türkiye 2022 yılında cari açık sorununu aşacaktır. İhracattaki muazzam artış bunun habercisidir. CHP'nin tek gayesi karamsarlığı yaygınlaştırmaktır. İş bilmezler, dert bilmezler, bir yaraya merhem olmayı bilmezler. Tek yaptıkları fitne fesat. Döviz kuru yükselince sevinenlerin 20 Aralık itibariyle kur düşünce aynı şekilde yüzleri de düşmüştür. CHP'nin, İP'in, HDP'nin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Türkiye ekonomide yükseliş dönemindedir. Normalleşme sağlanacak, ücret ve maaşlar makul seviyelerde artarak vatandaşlarımızı rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.