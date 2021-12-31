Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: CHP kriz odağıdır, kaos kuluçkasıdır, yalan makinesidir

Bahçeli, emekli ve memur maaşlarından, döviz kuruna, erken seçim tartışmalarından, 128 milyar dolar eleştirileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
FETÖ'CÜ ŞEREFSİZLER...
Bahçeli ekonomideki yaşanan sorunlarla ilgili "Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı. Döviz kurundaki yükselişlerin hiçbir ekonomik temeli yoktu. Ekonomik bylokçular, FETÖ'cü şerefsizler, bölücü çevreler bu süreçte her türlü tezgahı kurdular. 21 Eylül'den itibaren döviz fiyatındaki artış menfi olarak vatandaşlarımızın refahına doğrudan doğruya sirayet etti. Terörle, darbe teşebbüsüyle, dış baskı ve şantajla yapılamayanlar ekonomide cephe açılarak başarılmak istendi. Mavi vatandaki mücadelemizden kaygı duyanlar, Suriye'deki duruşumuza karşı olanlar, Irak'ın kuzeyindeki, Libya'daki, Afrika'daki, Kıbrıs'taki, Kafkaslar'daki müessir vasfımızdan şikayetçi olanlar üzerimize kur silahıyla geldiler. dedi.
Ayrıca, "Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu. Türkiye'nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonlar günbegün şiddetlendi. Bir ara dolar kuru 18,36 TL'yi bile buldu. 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Kur Korumalı TL Mevduat Sistemiyle dövizin ateşi düştü, kurun üzerindeki köpük gitti. Elbette döviz kuru artarken fiyat etiketlerini haddinden fazla şişirenlerin artık yapması gerek tek şey döviz kuru yükselmeden önceki seviyelere fiyatları çekmektir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını indirmeyen haksız ve haram kazancın tarafıdır." ifadelerini kullandı.
2022 YILI DAHA İYİ OLACAKTIR
Türkgün'ün haberine göre Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
Biz de parti olarak bir kampanya başlattık. Fiyatların indirilmesini arzu ettik, bunun samimi mücadelesini teşkilatlarımız kanalıyla yapmaya çalıştık. Market ve mağazaların yeni durum karşısında fiyat etiketlerini aşağı yönlü güncellemesi hayat memat meselesidir. Milletimizin sömürülmesine tahammül edemeyiz. Kurdaki yükselişi fahiş fiyatlar yoluyla ranta dönüştüren, stokçulukla, fırsatçılıkla vatandaşımızı zora sokan kim olursa olsun karşısındayız. Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminin başarılı olacağı inancındayım. Türk lirasının itibar ve değerinin yükselişinden memnuniyet duyuyorum. Yüksek büyümeyi, düşük cari açığı baz alan bir politikayla 2022 yılı daha iyi olacaktır.