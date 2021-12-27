Veli Ağbaba adayı sordu ama CHP'liler zorla "Kemal Kılıçdaroğlu" dedi!

Parti otobüsüyle gittiği beldede kendisini dinleyen birkaç kişiye cumhurbaşkanı adayını açıklayan Ağbaba, "Bir namuslu adamı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı yapacağız. Biz de var mı? Var. Kim lazım? Herkesle konuşabilen, toplumu etnik kimliğinden mezhebinden, inancından dolayı hor görmeyen birini getireceğiz. Bu memleketin başına bürokrasi deneyimi olan birini getireceğiz. Helal süt emmiş birini getireceğiz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU" DİYE BAĞIRDILAR