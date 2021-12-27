Veli Ağbaba adayı sordu ama CHP'liler zorla "Kemal Kılıçdaroğlu" dedi!

Aksaray'ın Saratlı beldesinde partisinin belde teşkilat binasının açılışını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ilan etti.
ETNİK KÖKENİ ÖNE ÇIKARDI
Parti otobüsüyle gittiği beldede kendisini dinleyen birkaç kişiye cumhurbaşkanı adayını açıklayan Ağbaba, "Bir namuslu adamı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı yapacağız. Biz de var mı? Var. Kim lazım? Herkesle konuşabilen, toplumu etnik kimliğinden mezhebinden, inancından dolayı hor görmeyen birini getireceğiz. Bu memleketin başına bürokrasi deneyimi olan birini getireceğiz. Helal süt emmiş birini getireceğiz" dedi.
"KILIÇDAROĞLU" DİYE BAĞIRDILAR
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı konuşmasının ardından partilililerine, "Sorayım o zaman var mı bizde? İsmi ne?" diye bağırdı. Partilileri de Ağbaba'ya "Kılıçdaroğlu" diye karşılık verdi.
"İSTANBUL VE ANKARA'NIN YÖNETİMİNİ BIRAKAMAYIZ"