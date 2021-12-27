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    • 27.12.2021 13:18
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    • 27.12.2021 13:55
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    Veli Ağbaba adayı sordu ama CHP'liler zorla "Kemal Kılıçdaroğlu" dedi!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını sorunca partilileri cılız bir sesle, "Kemal Kılıçdaroğlu" dedi. Ağbaba da teyit ederek, "Bürokrasi deneyimi olan helal süt emmiş birini getireceğiz" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu dün sert ifadelerle set çekmişti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Veli sordu, CHP’liler adayın isimini söyledi

    Aksaray'ın Saratlı beldesinde partisinin belde teşkilat binasının açılışını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ilan etti.

    Veli Ağbaba'nın adaylık sorusu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı oyun dışı bıraktı

    ETNİK KÖKENİ ÖNE ÇIKARDI

    Parti otobüsüyle gittiği beldede kendisini dinleyen birkaç kişiye cumhurbaşkanı adayını açıklayan Ağbaba, "Bir namuslu adamı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı yapacağız. Biz de var mı? Var. Kim lazım? Herkesle konuşabilen, toplumu etnik kimliğinden mezhebinden, inancından dolayı hor görmeyen birini getireceğiz. Bu memleketin başına bürokrasi deneyimi olan birini getireceğiz. Helal süt emmiş birini getireceğiz" dedi.

    "KILIÇDAROĞLU" DİYE BAĞIRDILAR

    Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı konuşmasının ardından partilililerine, "Sorayım o zaman var mı bizde? İsmi ne?" diye bağırdı. Partilileri de Ağbaba'ya "Kılıçdaroğlu" diye karşılık verdi.

    "İSTANBUL VE ANKARA'NIN YÖNETİMİNİ BIRAKAMAYIZ"

        CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 adaylığına doğru emin adımlarla ilerlerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili dün, "Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız." ifadelerini kullanmıştı.

        Yerel yönetimleri bile yönetemeyen bu ikiliyi kolaylıkla alt edeceğini düşünen Kılıçdaroğlu hemen her demecinde kendi adaylığını ön plana çıkarıyor.

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