İstiklal Marşı'nın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında kabri başında anıldı

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dedesinin kabrine her zaman gelmeye çalıştığını ancak bu ziyaretlerin gençlerle toplu halde daha anlamlı olduğunu dile getirerek, "Başta Mustafa Kemal Paşamız olmak üzere hem onun hem de bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Dualarını bizden eksik etmesinler. Gençler her zaman ilgi gösteriyorlar, her zaman buradalar." dedi.





CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, İSTİKLAL ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY'U VEFATININ 85. YILINDA ANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan sevgisi kokan mısralarıyla gönüllerimizde dalgalanan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mehmet Akif'in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu, nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.