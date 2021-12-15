CHP'li İBB'de yeni skandal! PKK ve DHKP-C yetmedi FETÖ'cü hainleri de işe aldılar

PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken, İBB yönetimi suçluluk telaşıyla "Yalan haber" iftirası attı. İBB yönetiminin yalanına karşılık SABAH, belediyeye FETÖ kontenjanından alınan isimlere de ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişinin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015'te İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olaylarda polis Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İBB'de işe başladığı ortaya çıktı.

İBB'de işe alımların PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP gibi sol örgütlerle kalmadığı belirlendi. Adeta terör örgütlerinin merkezi haline getirilen İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) FETÖ'ye de kontenjan ayrıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'den işlem yapılan, cezaevine girip daha sonra tahliye olan isimler İBB'de göreve başlatıldı. İşte İBB'de FETÖ'ye ayrılan kontenjandan işe başlayan isimler.

ORDUDAN ATILDI

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında olduğu deşifre edilen ve iki şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde mahrem imamlarla görüştüğü ortaya çıkan eski üsteğmen Ahmet Ç. tutuklandı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra ordudan da atıldı.

Ahmet Ç., İBB'nin iştiraki personel yönetim şirketinde işe alındı. FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızdırmaya çalıştığı polis akademisi öğrencileri arasında yer alan Sait D. de deşifre olduktan sonra akademiden atıldı. Sait D., İBB'nin personel şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.

YURT BELLETMENLERİ

Bayram A. adı, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadesinde, örgüt evlerinde "ev abiliği" yaptığı şeklinde aktarıldı. Örgüt üyesi olan Bayram A. da İBB'nin personel şirketine alındı. Önder G. FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını belirtmesinin ardından deşifre oldu.

Adli işlem yapılan Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak göreve başlatıldı. Yine örgüt yurtlarında belletmen olduğuna dair 4 şüphelinin hakkında ifade verdiği ve adli işlem yapılan Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik Şirketi'nde işe alınan isimler arasında yer aldı.