27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Son dakika Valilik açıklamaları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başında Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
KAR YAĞIŞI YURT GENELİNDE DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.