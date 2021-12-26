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    • 26.12.2021 19:42
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    27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Son dakika Valilik açıklamaları!

    27 Aralık Pazartesi okullarda kar tatili olup olmayacağı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. 1 haftadır birçok ilimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Bartın, Rize, Trabzon, Afyon'da devam eden yağışlar nedeniyle okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Öğrenciler ve velileri Valilik tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Peki, 27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başında Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar!

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

    KAR YAĞIŞI YURT GENELİNDE DEVAM EDECEK Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, yılbaşı öncesi güneşli günde kayağın keyfini çıkarttı.

            Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi son hafta sonunda tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken'de kar kalınlığı 92 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

            70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.
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            Haberler Güncel 27 Aralık Pazartesi Bartın, Rize, Trabzon, Afyon okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Son dakika Valilik açıklamaları!
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