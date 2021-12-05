Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te dev projeleri açtı! Bir kez daha düşük faiz vurgusu yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve Çinko İzabe Tesisi'nin açılışlarını yaptı:

SİİRT'TE okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler.

GENÇLERİMİZ bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne böyle bir yol burada var mıydı? Üniversite var mıydı?

BİZİM gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var.

SEVGİLİ gençler maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Randevu almadan TÜİK'e gitmek istedi.

ORADA gösteri yapıyor. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil.

BAK Bay Kemal devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Buralara rastgele gidemeyeceksin...

BU zihniyet siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.

BU işler kasetle genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum.

MEMURUMUZA, işçimize, çiftimize sataşırsa karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin.

HAYAL GERÇEK OLDU

Siirt'te 23 yıl önce temeli atılan Zarova Köprüsü, tamamlandı. Kentin Şırnak'la olan ulaşımını konforlu hale getirecek köprüyü, Başkan Erdoğan açtı.

Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan Türkiye'nin ilk Çinko İzabe Tesisi'ni de Erdoğan açtı.

BOMBALI TUZAK SON ANDA ÖNLENDİ

Mardin Nusaybin'de polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi. Polisin, Başkan Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı öğrenildi.