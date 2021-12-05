Mafyalığa soyunup TÜİK'i basan Kılıçdaroğlu'nun bombasını işçiler patlattı! Kovulan işçilere randevu vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" demişti ama işten çıkarılan işçilere 2 gün boyunca randevu vermedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) randevu almadan giden Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan ve CHP Genel Merkezi'ne gelen 4 işçiye 2 gün boyunca randevu vermediği bildirildi.
İBB'den çıkarılan 13 bin 312 kişi adına Samet Bulutcu, Ömer Çevik, Mustafa Hakan Tüter ve Birol Durmuş, 15 Eylül 2020'de CHP Genel Merkezi'ne gitti ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti.