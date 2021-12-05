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    • Güncel
    • 05.12.2021 06:58
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    • 05.12.2021 06:58
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    Mafyalığa soyunup TÜİK'i basan Kılıçdaroğlu'nun bombasını işçiler patlattı! Kovulan işçilere randevu vermedi

    Son zamanlarda devlet memurlarını tehdit edip yerli yersiz hareketleriyle bağımsız kurumları itibarsızlaştırmaya çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün de mafyalığa soyundu. TÜİK binasını basıp kapının önünde basın açıklaması yaptı. Fakat aynı Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerden kovulan işçilere randevu vermediği ortaya çıktı.

    TÜİK’i bastı ama işçileri almadı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" demişti ama işten çıkarılan işçilere 2 gün boyunca randevu vermedi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) randevu almadan giden Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan ve CHP Genel Merkezi'ne gelen 4 işçiye 2 gün boyunca randevu vermediği bildirildi.

    İBB'den çıkarılan 13 bin 312 kişi adına Samet Bulutcu, Ömer Çevik, Mustafa Hakan Tüter ve Birol Durmuş, 15 Eylül 2020'de CHP Genel Merkezi'ne gitti ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti.

        CHP Genel Merkezi, mağdur işçilere randevu vermedi. Bulutcu, Çevik, Tüter ve Durmuş, 16 Eylül 2020'de yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi ve Kılıçdaroğlu'ndan yeniden randevu talep etti. CHP Genel Merkezi, işçilere yeniden randevu vermedi.

        SABAH'a konuşan mağdur işçiler, Kılıçdaroğlu'nun 18 Aralık 2018'de açıklama yaptığı ve "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" dediği gerekçesiyle CHP Genel Merkezi'ne geldiklerini ancak iki gün boyunca Kılıçdaroğlu'yla görüştürülmediğini açıkladı.



        Samet Bulutcu: Kemal Bey verdiği namus sözünü tutmadığı gibi bize randevu verip dinlemedi bile. Üzülerek söylüyorum ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim nezdimizde güvenirliği kalmamıştır.
            TÜİK’i bastı ama işçileri almadı
            Haberler Güncel Mafyalığa soyunup TÜİK'i basan Kılıçdaroğlu'nun bombasını işçiler patlattı! Kovulan işçilere randevu vermedi
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