Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.12.2021 14:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 15:34
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Siirt'te 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK provokasyonuna cevap veren Başkan Erdoğan, "İnsan utanır, bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil." dedi. Babacan'ın skandal açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Ne diyorlar? Biz şuraya çıkarmıştık. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Sıkılmadan ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, sen neyi yaptın? Başbakan benim, imzayı ben atıyorum, ben şunu yaptım, bunu yaptım, insan utanır utanır." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Maşallah Siirt bu ne hal böyle... Siirt bu ne coşku böyle... Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi sürdüreceğim. Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti.

    BUGÜN DE ELİMİZ BOŞ GELMEDİK
    Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik.

    Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş...

    50 bin ton sonra 150 sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak.

    TERÖRÜ, SALDIRILARI DEĞİL, ÜRETİMİ, İSTİHDAMI KONUŞACAĞIZ
    Çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız.

    Cudi'nin, Kato'nun, Herekol'un adı terör değil, inşallah yatırımlar anılmaya başladıysa, güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir.

    Bugünkü toplu açılış törenimizde ayrıca 575 milyon liralık, Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni de hizmete açıyoruz. Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz.


    Bizim gündemimizde milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçları için yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım engellerin üstesinden geldik.


    (KILIÇDAROĞLU'NUN MERKEZ BANKASI ZİYARETİ)
    Fakat, ana muhalefetin başında bir zat var, bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor, Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya, Merkez Bankası randevu veriyor. Gidiyorlar, Merkez Bankası'ndan brifing aldıktan sonra Merkez Bankası'nın aleyhinde konuşuyor. Hani bağımsız değildi? Bunlarda edep adap yok.



        BAY KEMAL'İN TÜİK PROVOKASYONU
        Dün de TÜİK'i randevu almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır.

        Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.




        "SİZ TEKNOFEST GENÇLERİSİNİZ"
        Gençler ben sizleri çok seviyorum. Siz var ya siz, TEKNOFEST gençlerisiniz. Yapay zekayı siz oluşturacaksınız. TEKNOFEST gençleri olarak inşallah geleceğe hazırlanıyorsunuz. Sizin gözlerinizden bunu okuyorum. Bu yolda böyle yürümeye var mıyız? Allah nazardan saklasın.

        Geçmişleri faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bu da bizim hizmetimiz diye gösterecekleri tek dikili ağaçları, eserleri yoktur.


        "SİYASET TÜİK, MERKEZ BANKASI GİBİ KURUMLARI BASMAK DEĞİLDİR"
        Allah'ın izniyle 2023'e hazır mıyız? Bu zihniyet yine arsızca ortada dolaşarak siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. CHP başındaki zat da anayasa ve yasalar dışında hareket ederek, devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırdı. Kendi partisindeki hiziplere dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor.

        Siyaset TÜİK, Merkez Bankası gibi kurumları basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek değildir. Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.

        2023'te Allah'ın izniyle zafer bizim mi? Öyleyse durmak yok, yola devam. Siyasette bu zat aslında bizim sıkletimiz değil. Tek bir seçim bile kazanamadı. Hala pişkince orada oturmaya devam etmiştir. Kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Milletimizin değerlerine saldırıp çıkarlara zarar verirse karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına, çalışanlarına, üretenlerine bulaşmasın. Bu zat küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor.


        Biz diyoruz ki ülkeyi yatırımlar, ihracatla büyüteceğiz. Bunların yanında İP var, terör örgütünün beslediği malum parti var. Daha iyi alternatif varsa söylesinler bunları tartışalım. Erdoğan'a oy verene gayri milli diyor. Bu milletin yüzde 52'si o verdi. Sen kimsin de gayri milli diyorsun? Adama hadi oradan derler. Sen önce seçim kazanma nedir bunu öğren. Bunu bilmeyenden herhangi bir şey olmaz.

        Bu kadar çapsız, bu kadar küçük hesapçı bir ekip ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde çıkarlarını nasıl savunacak. Hepsini de 3 günde şamar oğlanına çevirirler. Gerçi milletimiz her seçimde bunları şamar oğlanına çeviriyor ama anlamazlıktan geliyorlar.



        TÜİK'e karşı çıkıyorsun, öbür taraftan OECD'ye niye karşı çıkmıyorsun? Ne diyor, en büyük büyüme özelliğine sahip ülkelerden biri Türkiye. Bizi 10 olarak gösteriyorlar. Dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık, biz. Yüksek faiz ve enflasyon sembolü IMF düzenini bize dayatanlar elbette rahatsız oldu. CHP Sözcüsü IMF'nin yetkilileri ile otellerin kulislerinde kulis atanlardandır. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye. Bu CHP yanına taktığı bazı o tiplerle adeta arkasında boş teneke.

        Ne diyorlar? Biz şuraya çıkarmıştık. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Sıkılmadan ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, sen neyi yaptın? Başbakan benim, imzayı ben atıyorum, ben şunu yaptım, bunu yaptım, insan utanır utanır.

        "ERDOĞAN DÜN DE BUGÜN DE DÜŞÜK FAİZ DİYOR, BU BENİM TABİ OLDUĞUM NASTIR"
        Salgının küresel ekonomilerde yol açtığı krizler ile ülkemizin yaşadığı süreç birleşince dengesiz kur ve fiyat artışları ile karşılaştık. Milletimizin her sıkıntısını yakından takip ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bu odakla ekonomi politikamızı güçlendirirken, diğer yandan günlük hayattaki sorunları da çözecek adım atıyoruz. Bay Kemal gel faizi 1'e indir sana destek vereceğiz diyordu, aynı bay Kemal şimdi yüksek faiz diyor. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu bugün de diyor. Yarın da diyeceğim. Bu benim için tabi olduğum nastır nas. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan illettir. Üreticinin düşük faizle yanında olacağız.

        ASGARİ ÜCRET
        Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız.

        "STOKÇULARA SESLENİYORUM..."
        Yüksek fiyatların bir kısmının yakında yeniden dengeye oturması bekleniyor. Kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebi de piyasadaki aç gözlü fırsatçılar. Stokçulara sesleniyorum. Hangi üründe olursa olsun, depolarda malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir.


        BAŞKAN ERDOĞAN SİİRT'TE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Siirt'e geldi.




        ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ


            Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.


            Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            HDP PKK’yı reddetti: İlişkimiz yok
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Siirt'te 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılış töreninde önemli açıklamalar
                SON DAKİKA