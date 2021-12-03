Başkan Erdoğan'dan Siirt'te 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılış töreninde önemli açıklamalar

BUGÜN DE ELİMİZ BOŞ GELMEDİK

Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik.

Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş...

50 bin ton sonra 150 sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak.

TERÖRÜ, SALDIRILARI DEĞİL, ÜRETİMİ, İSTİHDAMI KONUŞACAĞIZ

Çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız.

Cudi'nin, Kato'nun, Herekol'un adı terör değil, inşallah yatırımlar anılmaya başladıysa, güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir.

Bugünkü toplu açılış törenimizde ayrıca 575 milyon liralık, Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni de hizmete açıyoruz. Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz.



Bizim gündemimizde milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçları için yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım engellerin üstesinden geldik.