Başkan Erdoğan'a bombalı tuzağın amacı ortaya çıktı: FETÖ-PKK iş birliği



AMAÇ SEÇİM ÖNCESİ KAOS VE KARGAŞA

A Haber canlı yayınında bombalı saldırı girişiminin seçim öncesi yapılmasına dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Buradan ilk defa dillendirelim ben şu ana kadar elde edilen bilgilerde burada bir FETÖ-PKK iş birliğini hissediyorum. Amaç seçim öncesi kaos ve kargaşa oluşturmak." dedi.





İşte Başbuğ'un açıklaması;



Bilgiler çok taze bilinmeyen çok şey var ama genel anlamda baktığınızda bombanın uzaktan kumandalı bir ateşleme sistemi olduğu ortada. Çünkü zaman ayarlı değil kestiremezsiniz, muhtemelen uzak kumandayla planlanan bölgede patlatılacaktı burada amaç bana göre ama provokasyona yönelik bir eylem gerçekleştirilecekti. Amaçta şuydu, 'terör bitti diyorsun Cumhurbaşkanının düzenlemiş olduğu miting var biz orada bile eylem yapacak güç ve kudretteyiz' mesajı vermek. Aynı zamanda da diğer hedeflere ulaşmak kaos ve kargaşa gibi.