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    • 04.12.2021 20:00
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    • 04.12.2021 20:10
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bombalı tuzak önlendi. Gelen bilgilere göre polis memurunun aracındaki düzenek etkisiz hale getirildi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

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    MİTİNGTE GÖREV ALACAK POLİSİN ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER


    Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.

    Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.



    POLİSİN PATLAYICI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ


    Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.




        PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ
        İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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