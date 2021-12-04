Başkan Erdoğan'dan "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar

Siirt 'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan,programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gittiğimiz şehirlerde STK önderleriyle, kanaat önderleriyle, büyüklerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimi ile bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Son derece samimi bir ortamda ülkemizin ve şehirlerimizin gündemindeki konuları değerlendiriyoruz.

Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği dönemde meseleleri vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık.



MİLLETİME HAVALE EDİYORUM

Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum.

Dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.