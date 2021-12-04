Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.12.2021 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 17:23
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Gittiğimiz şehirlerde STK önderleriyle, kanaat önderleriyle, büyüklerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimi ile bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Son derece samimi bir ortamda ülkemizin ve şehirlerimizin gündemindeki konuları değerlendiriyoruz.

    Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği dönemde meseleleri vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık.


    MİLLETİME HAVALE EDİYORUM
    Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum.

    Dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | Trabzonspor-Adana Demirspor
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar
        SON DAKİKA