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    • 04.12.2021 10:47
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    • 04.12.2021 10:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Başkan Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

    Erdoğan’dan Alkutay’ın annesine taziye telefonu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

    Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Başkan Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

    ZANLI TUTUKLANMIŞTI
    Antalya'da boşandığı eşini öldürdükten sonra 2 kardeşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.

    Döşemealtı ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheli M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine giden M.A, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırılmıştı.

        M.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, gündüz saatlerinde çocuklarını gördüğünü, akşam tekrar görmeye gittiğinde eski kayınbiraderlerinin buna izin vermemesi üzerine olayın yaşandığını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

        İki çocuk annesi ve Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu
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