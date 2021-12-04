Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Başkan Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.
ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Antalya'da boşandığı eşini öldürdükten sonra 2 kardeşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Döşemealtı ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine giden M.A, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırılmıştı.